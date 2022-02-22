Imperdível

Ana Maria Braga ensina receita de costela bovina com batata

Temperada com cerveja, molho de soja, ervas e pimenta caiena, a carne cozinha por três horas e o resultado dá água na boca
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 22 de Fevereiro de 2022 às 14:14

Costela bovina com batatas, receita de Ana Maria Braga
Receita leva 2kg de costela Crédito: Anamariabraga.globo.com/Reprodução
No programa "Mais Você" desta terça (22), Ana Maria Braga ensinou uma de suas receitas mais elogiadas, a costela de boi com batatas, temperada com cerveja e molho de soja. 
A dica fez tanto sucesso que HZ detalha o preparo aqui, passo a passo, para você arrasar ao servir esse prato delicioso. Para acompanhar, prepare arroz branco. 

COSTELA BOVINA COM BATATA 

INGREDIENTES: 
  • 2 kg de costela bovina (separe os ossos da carne e reserve)
  • 1 fio de óleo
  • 2 cebolas médias picadas
  • 10 dentes de alho descascados e cortados ao meio
  • 1/2 xícara (chá) de sálvia picadinha
  • 1/2 xícara (chá) de hortelã picadinha
  • 1 colher (chá) de pimenta-caiena
  • 1,5 litro de água fervente
  • 2 latas de cerveja clara
  • 1 colher (sopa) de sal
  • 3 colheres (sopa) de shoyu
  • 500g de batatas descascadas e cortadas em 4
  • 1 xícara (chá) de água fervente (240 ml)
Costela bovina com batata, receita de Ana Maria Braga no programa Mais Você
Cozinhe as batatas no caldo da própria carne  Crédito: Alan Datorre/Globo
MODO DE PREPARO:
  1. Leve os ossos com o óleo ao fogo médio até dourar (se soltar muita gordura, escorra).
  2. Acrescente a cebola, o alho, a sálvia, a hortelã e a pimenta e doure bem.
  3. Adicione 1 litro e meio de água fervente, a cerveja, o sal, o shoyu e a carne da costela. Misture, raspando o fundo para desgrudar o que ficar agarrado da panela.
  4. Ajeite os ossos sobre a carne, abaixe o fogo e tampe a panela.
  5. Deixe cozinhar por cerca de três horas ou até a carne amaciar, mexendo de vez em quando.
  6. Transfira a carne com os ossos para uma travessa e cubra com papel-alumínio para manter aquecido.
  7. Ao caldo que restou na panela, adicione a batata e a xícara de água fervente.
  8. Leve ao fogo médio por cerca de 10 minutos ou até a batata amaciar.
  9. Despeje tudo sobre a costela e sirva com arroz branco.
Fonte: Anamariabraga.globo.com. Veja outras dicas saborosas em leia.ag/receitas

