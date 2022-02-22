Ana Maria Braga ensina receita de costela bovina com batata

No programa "Mais Você" desta terça (22), Ana Maria Braga ensinou uma de suas receitas mais elogiadas, a costela de boi com batatas, temperada com cerveja e molho de soja.
Para acompanhar, prepare arroz branco.
COSTELA BOVINA COM BATATA
INGREDIENTES:
- 2 kg de costela bovina (separe os ossos da carne e reserve)
- 1 fio de óleo
- 2 cebolas médias picadas
- 10 dentes de alho descascados e cortados ao meio
- 1/2 xícara (chá) de sálvia picadinha
- 1/2 xícara (chá) de hortelã picadinha
- 1 colher (chá) de pimenta-caiena
- 1,5 litro de água fervente
- 2 latas de cerveja clara
- 1 colher (sopa) de sal
- 3 colheres (sopa) de shoyu
- 500g de batatas descascadas e cortadas em 4
- 1 xícara (chá) de água fervente (240 ml)
MODO DE PREPARO:
- Leve os ossos com o óleo ao fogo médio até dourar (se soltar muita gordura, escorra).
- Acrescente a cebola, o alho, a sálvia, a hortelã e a pimenta e doure bem.
- Adicione 1 litro e meio de água fervente, a cerveja, o sal, o shoyu e a carne da costela. Misture, raspando o fundo para desgrudar o que ficar agarrado da panela.
- Ajeite os ossos sobre a carne, abaixe o fogo e tampe a panela.
- Deixe cozinhar por cerca de três horas ou até a carne amaciar, mexendo de vez em quando.
- Transfira a carne com os ossos para uma travessa e cubra com papel-alumínio para manter aquecido.
- Ao caldo que restou na panela, adicione a batata e a xícara de água fervente.
- Leve ao fogo médio por cerca de 10 minutos ou até a batata amaciar.
- Despeje tudo sobre a costela e sirva com arroz branco.
Fonte: Anamariabraga.globo.com.