De rabada a torresmo, chefs elegem os 10 melhores petiscos do ES

TENTÁCULOS SABOROSOS

O torresmo com farofa de cebola queimada do Boteco do João é considerado pelos chefs Juarez Campos, Pablo Pavón e Anice Moretto um dos melhores petiscos do Espírito Santo. No bar em Santa Martha, o torresmão pode ir à mesa inteiro ou cortado em cubos, acompanhado também por vinagrete. No restaurante Cozinha do João, aberto há poucos meses no Hortomercado, ele é servido cortadinho e com geleia de pimenta. Rua Mestre Ângelo, 68, Vitória. (27) 99291-2529. FOTO: Gabriel Lordello

O bolinho de porco é unanimidade entre os frequentadores do Bar do Zé, entre eles os chefs Pablo Pavón e Marcela Bourguignon. O quitute é produzido na casa por José e Macsuel Fiorani, pai e filho, e rouba a cena na estufa. "É um bolinho de linguiça de pernil com tempero mais suave, e no recheio vai queijo muçarela", explica Macsuel. Rua José Machado de Paula, 151, Santos Dumont, Vila Velha. (27) 3339-0601. FOTO: Carlos Alberto Silva

O filé de pescadinha frito do Ceará Bar é considerado um patrimônio da boemia capixaba. Com mais de 60 anos de história, o petisco está entre os favoritos do chef Pablo Pavón no Estado, e é servido no bar com farofinha e vinagrete. Av. Paulino Muller, 916, Jucutuquara, Vitória. (27) 3223-7953. FOTO: Fabio Machado

Costela bovina assada por dez horas, desfiada, temperada e misturada a três tipos de queijo: esse é o recheio do pastel Buraco Quente, servido no Di Dom Dom Botequim (DDD). O petisco foi indicado pela chef Anice Moretto. Rua João da Cruz, esquina com Joaquim Lírio, Praia do Canto, Vitória. (27) 3227-0700. FOTO: Carlos Alberto Silva

Eleito pela chef Marcela Bourguignon, o bolinho de carne do Barzito é um clássico canela-verde. A receita original ganhou novo tempero quando o bar, fundado em 1977, reabriu sob nova direção, no final de 2020. Mas os antigos fãs do petisco podem ficar tranquilos com a mudança, que foi pequena e devidamente aprovada pelo fundador, Zito Paiva. Rua Lúcio Bacelar, 16, Praia da Costa, Vila Velha. (27) 99294-6026. FOTO: Carlos Alberto Silva

rabada com feijão manteiga e agrião fresco do Boteco do João é há anos o carro-chefe da casa. Ideal para duas pessoas, o prato chega à mesa com arroz, farofa e vinagrete e também está disponível no restaurante FOTO: Gabriel Lordello Citada por Juarez Campos e Pablo Pavón, acom feijão manteiga e agrião fresco doé há anos o carro-chefe da casa. Ideal para duas pessoas, o prato chega à mesa com arroz, farofa e vinagrete e também está disponível no restaurante Cozinha do João , no Hortomercado. Rua Mestre Ângelo, 68, Vitória. (27) 99291-2529.

A moela ensopada é uma estrela da estufa do Bar do Zé, onde está disponível em dois tamanhos. Indicada pelo chef Pablo Pavón, a iguaria é uma ótima amostra do tempero de Dona Evelina Fiorani, que comanda a cozinha desde a abertura, há quarenta anos. Rua José Machado de Paula, 151, Santos Dumont, Vila Velha. (27) 3339-0601. FOTO: Carlos Alberto Silva

Perfeito. Assim a chef Marcela Bourguignon define o torresmo do Vila Quitanda Grill, que vai à mesa com geleia apimentada de abacaxi. "Nosso torresmo é feito de um corte específico da barriguinha do porco, sob medida para que seja o mais carnudo possível", comenta o proprietário, Vitor Lima. O corte e a maneira como o petisco é servido também são um diferencial. Av. Dr. Jair de Andrade, 287, Itapuã, Vila Velha. (27) 99748-6010. FOTO: Carlos Alberto Silva

No Ceará Bar, o espeto de carne de sol de baby beef assado na churrasqueira foi eleito por Anice Moretto um dos melhores petiscos capixabas. "Cortam na tábua fininha na hora e jogam manteiga de garrafa", detalha a chef. A iguaria vai à mesa com farofa e vinagrete. Av. Paulino Muller, 916, Jucutuquara, Vitória. (27) 3223-7953. FOTO: Ari Oliveira