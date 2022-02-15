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Petiscos e shows

Roda de Boteco será realizado em Cachoeiro pela primeira vez

Festival chega à Capital Secreta com a mesma estrutura da Grande Vitória, que também teve sua edição confirmada para 2022
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 15 de Fevereiro de 2022 às 17:59

Raquetada no Joelho, petisco do Smash Beer, em Vitória, para o Roda de Boteco
Concurso de petiscos é a grande atração do festival Crédito: Bruno Coelho
Com 17 anos na bagagem e mais de 30 edições pelo Brasil, o festival Roda de Boteco vai pegar estrada rumo ao Sul do Espírito Santo. O evento será realizado pela primeira vez em Cachoeiro de Itapemirim, entre os dias 6 de maio e 5 de junho, com a estrutura já conhecida na Grande Vitória. A festa de encerramento, Botecão, será nos dias 10 e 11 de junho.
O Roda cachoeirense terá o famoso concurso entre bares e botecos para eleger os melhores petiscos da edição (e os pratos serão criações exclusivas). Como já é tradição, o público poderá votar e eleger os campeões nas categorias Melhor Bar e Melhor Boteco, avaliando higiene, temperatura da bebida, qualidade do petisco e do atendimento, além de escolher o melhor garçom. 
Festival Roda de Boteco
Petiscos dos bares participantes serão vendidos no Botecão Crédito: Roda de Boteco/Divulgação
O resultado será anunciado no Botecão, a festa que reúne todos os botecos participantes com seus petiscos à venda. A programação cultural com shows de artistas nacionais também está garantida, assim como nas edições de Vitória.
A chegada do Roda de Boteco à Capital Secreta acontece após a união do idealizador do festival, Raimundo Nonato Pinheiro, ao empresário Elias Carvalho Soares, que já assina o Festival de Inverno de Guaçuí, o Alegre Rodeio Festival e o Penha Roots, na região do Caparaó. 
A lista com os bares e petiscos participantes de Cachoeiro, assim como a programação cultural e a principal atração do Botecão na cidade ainda não foram divulgadas, mas a organização do evento também já confirmou para 2022 a realização do Roda de Boteco na Grande Vitória. 
Festival Roda de Boteco
Botecão de Cachoeiro terá shows com artistas nacionais Crédito: Roda de Boteco/Divulgação

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