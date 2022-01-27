Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Pitadas

Vila Velha ganha restaurante com mirante no Morro do Moreno

Conheça o Food Hall Garden, na Praia da Costa, e veja também: festival no Shopping Vitória, medalha para gim do ES e combos no Casa Graviola
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 27 de Janeiro de 2022 às 20:04

Arancini de rabada servido no Foodhall Garden, aos pés do Morro do Moreno
Arancini de rabada com molho de tomate picante Crédito: Fernando Madeira
O mais novo restaurante de Vila Velha, Food Hall Garden, fica no pé do Morro do Moreno, cercado por mata nativa. Um dos seus ambientes emoldura, literalmente, o Convento da Penha. Os demais têm atrativos como lago ornamental, gramado com cadeiras de praia, mesa com assentos que balançam e cabine telefônica estilizada.   
O espaço, inaugurado no último sábado (22), pertence aos mesmos sócios do Food Hall 400 (que passará a se chamar Food Hall Urban), no Barro Vermelho, em Vitória, e do Food Hall Beach, na Areia Preta, em Guarapari. Nas três casas, a cozinha é variada, mas o Garden tem um cardápio mais amplo, com alguns pratos árabes, asiáticos e sul-americanos.  
Restaurante Foodhall Garden, aos pés do Morro do Moreno, em Vila Velha
Mirante com vista para o Convento da Penha Crédito: Fernando Madeira
O cardápio tem curry tailandês (R$ 78, para dois), chicken tikka masala (R$ 68, para dois), tiradito de salmão (R$ 39/entrada) e, para petiscar, arancini (bolinhos de risoto) de rabada braseada na cachaça (R$ 54/seis unidades). Para beber, o carro-chefe é o chope artesanal, extraído de 21 torneiras, com destaque para o Saison Sorachi Ace da americana Brooklyn Brewery (a partir de R$ 35).
Localizado na Rua João Joaquim da Mota, 56, na subida para a trilha do Morro do Moreno, o restaurante abre de terça a domingo e tem música ao vivo nos finais de semana.   

FESTIVAL REFRESCANTE

Começou nesta semana e vai até 20 de fevereiro, no Shopping Vitória, mais uma edição do festival I Love Gelato. No circuito gastronômico, cada estabelecimento participante terá à venda um combo especial com sorvetes, bebidas ou sobremesas geladas, a um preço único (R$ 19,90).
Na casa de chás Tea Shop, o escolhido é o Milkteashake (sorvete de creme batido com blend de chá preto com gengibre, alfarroba, passas, maçã, cravo, canela, cardamomo e pimenta). Já a Freddo optou pelo brownie com sorvete, e a Cremino vai de petit gateau + dois sabores de gelato à escolha do cliente. 
Super Sundae da hamburgueria Johnny Rockets para o festival I Love Gelato, no Shopping Vitória
Super Sundae é uma opção no festival I Love Gelato Crédito: Camilla Baptistin
Na Megamatte, participa o milkshake de 700ml (açaí, morango e banana), e na 40 Sabores, os três picolés Extrus (chocolate, menta, morango e Ninho). O Super Sundae (duas bolas de sorvete, cobertura, creme chantilly e castanha-de-caju) é a pedida na Johnny Rockets, e a opção na Bubblekill são as trufas de maracujá, de chocolate com avelã e de morango.

PRATA EM LONDRES

O Gin 743, da Zucchi Destilaria, acaba de conquistar mais uma medalha. O destilado capixaba ganhou prata no World Gin Awards 2022, em Londres. O evento, considerado um dos mais relevantes para a bebida no mundo, reuniu virtualmente mais de 80 especialistas de diversos países para avaliar os rótulos.
Gim 743 da Zucchi Destilaria
Gin 743: medalha de prata em Londres Crédito: Bruno Zamprogno
O gim da Zucchi já levou prata na Expocachaça, em Minas, e no Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles - CMB 2021, em Bruxelas, na Bélgica. Mais informações: www.zucchidestilaria.com.br.

COMBINADOS DE VERÃO

O restaurante Casa Graviola acaba de lançar seus Packs de Verão, compostos de bebidas refrescantes e comidinhas leves. Enquanto o combo individual vem com mojito sem álcool + café + toast de cogumelo (R$ 46), o mais farto inclui dois sucos de limão com hortelã e capim-limão + 4 mini-hambúrgueres (R$ 99). 
Pack de verão do restaurante Casa Graviola, em Vitória
Pack mais completo inclui sucos e sanduíches Crédito: Casa Graviola/Divulgação
O packs ficam no cardápio até 28 de fevereiro e valem somente para consumo no local. Horários: das 11h30 às 21h, todos os dias. Rua Elesbão Linhares, 41, Praia do Canto, Vitória. (27) 3201-8608.

Veja Também

Famosa churrascaria de Aracruz abre franquia em Vitória

Doceria de Vila Velha abre em novo local e tem mesas ao ar livre

Em Vitória, nova loja de massas artesanais aposta na criatividade

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Cerveja Convento da Penha Gastronomia Morro do Moreno Pitadas
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Começa o show do Guns N' Roses em Cariacica
Guns N' Roses faz show histórico no ES; veja detalhes
Imagem BBC Brasil
As 10 melhores séries de TV de 2026 até agora, segundo críticos da BBC
Imagem de destaque
Rio Branco cede empate e segue sem vencer na Série D do Brasileirão

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados