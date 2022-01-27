Vila Velha ganha restaurante com mirante no Morro do Moreno

Arancini de rabada com molho de tomate picante Crédito: Fernando Madeira

O mais novo restaurante de Vila Velha, Food Hall Garden, fica no pé do Morro do Moreno, cercado por mata nativa. Um dos seus ambientes emoldura, literalmente, o Convento da Penha. Os demais têm atrativos como lago ornamental, gramado com cadeiras de praia, mesa com assentos que balançam e cabine telefônica estilizada.

O espaço, inaugurado no último sábado (22), pertence aos mesmos sócios do Food Hall 400 (que passará a se chamar Food Hall Urban), no Barro Vermelho, em Vitória, e do Food Hall Beach, na Areia Preta, em Guarapari. Nas três casas, a cozinha é variada, mas o Garden tem um cardápio mais amplo, com alguns pratos árabes, asiáticos e sul-americanos.

Mirante com vista para o Convento da Penha Crédito: Fernando Madeira

O cardápio tem curry tailandês (R$ 78, para dois), chicken tikka masala (R$ 68, para dois), tiradito de salmão (R$ 39/entrada) e, para petiscar, arancini (bolinhos de risoto) de rabada braseada na cachaça (R$ 54/seis unidades). Para beber, o carro-chefe é o chope artesanal, extraído de 21 torneiras, com destaque para o Saison Sorachi Ace da americana Brooklyn Brewery (a partir de R$ 35).

Localizado na Rua João Joaquim da Mota, 56, na subida para a trilha do Morro do Moreno, o restaurante abre de terça a domingo e tem música ao vivo nos finais de semana.

FESTIVAL REFRESCANTE

Começou nesta semana e vai até 20 de fevereiro, no Shopping Vitória, mais uma edição do festival I Love Gelato. No circuito gastronômico, cada estabelecimento participante terá à venda um combo especial com sorvetes, bebidas ou sobremesas geladas, a um preço único (R$ 19,90).

Na casa de chás Tea Shop, o escolhido é o Milkteashake (sorvete de creme batido com blend de chá preto com gengibre, alfarroba, passas, maçã, cravo, canela, cardamomo e pimenta). Já a Freddo optou pelo brownie com sorvete, e a Cremino vai de petit gateau + dois sabores de gelato à escolha do cliente.

Super Sundae é uma opção no festival I Love Gelato Crédito: Camilla Baptistin

Na Megamatte, participa o milkshake de 700ml (açaí, morango e banana), e na 40 Sabores, os três picolés Extrus (chocolate, menta, morango e Ninho). O Super Sundae (duas bolas de sorvete, cobertura, creme chantilly e castanha-de-caju) é a pedida na Johnny Rockets, e a opção na Bubblekill são as trufas de maracujá, de chocolate com avelã e de morango.

PRATA EM LONDRES

O Gin 743, da Zucchi Destilaria, acaba de conquistar mais uma medalha. O destilado capixaba ganhou prata no World Gin Awards 2022, em Londres. O evento, considerado um dos mais relevantes para a bebida no mundo, reuniu virtualmente mais de 80 especialistas de diversos países para avaliar os rótulos.

Gin 743: medalha de prata em Londres Crédito: Bruno Zamprogno

O gim da Zucchi já levou prata na Expocachaça, em Minas, e no Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles - CMB 2021, em Bruxelas, na Bélgica. Mais informações: www.zucchidestilaria.com.br.

COMBINADOS DE VERÃO

O restaurante Casa Graviola acaba de lançar seus Packs de Verão, compostos de bebidas refrescantes e comidinhas leves. Enquanto o combo individual vem com mojito sem álcool + café + toast de cogumelo (R$ 46), o mais farto inclui dois sucos de limão com hortelã e capim-limão + 4 mini-hambúrgueres (R$ 99).

Pack mais completo inclui sucos e sanduíches Crédito: Casa Graviola/Divulgação