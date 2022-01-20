Famosa churrascaria de Aracruz abre franquia em Vitória

Churrasco e guarnições de novo restaurante em Vitória Crédito: Francisco Siqueira

Uma churrascaria bem conhecida na região da Praia do Sauê, em Aracruz, acaba de inaugurar sua primeira franquia, e o endereço da nova casa é uma rua tranquila entre prédios residenciais de Jardim Camburi, na Capital. É a Porto Sauê, que tem um jeito diferente de servir churrasco: um sistema que une rodízio e à la carte, patenteado como "Serviço Sauê".

"Quando o cliente chega, os garçons já começam a passar com os espetos, oferecendo as carnes pré-pesadas e assadas na churrasqueira, e só se paga o que for consumir. Não tem um valor fixo como nos rodízios tradicionais. Os acompanhamentos, as bebidas e as sobremesas são pedidos à la carte, normalmente", explica a sócia e franqueadora Joana Stein.

Ancho, chorizo, filé mignon com bacon e picanha são os carros-chefes, mas também há opções como carne de sol (R$ 25/200g), carneiro (R$ 25/170g) e abacaxi no espeto com açúcar e canela (R$ 6 a rodela). Entre as guarnições, o queridinho é o feijão tropeiro (a partir de R$ 11). O restaurante tem espaço kids e fica na Rua Antiocho Carneiro de Mendonça, 54.

VERÃO COM TEMPERO ARGENTINO

O La Dolina abriu a semana com um cardápio de verão novinho em folha. Nele vêm entradas, como a Timón (mollejas, batata, shiitake assado, rúcula e maionese de limão queimado/R$ 40), e um novo sanduíche, La Cantilo, de hambúrguer no brioche com cebolas, queijo, tomate seco, rúcula, geleia de pimenta e maionese de alho (R$ 39).

La Traviesa: novo prato de verão Crédito: La Dolina/Divulgação

Um estreante entre os pratos para compartilhar é a La Traviesa, composta de assado de tira, barriga de porco, farofa de cebola queimada e salada fresca (R$ 120). Outro destaque é o happy hour com descontos em drinques e chope pilsen de terça a quinta, das 18h às 19h30. Av. Rosendo Serapião de Souza Filho, 696, República, Vitória.

MAIS UM BRUNCH NA CAPITAL

O Café Olima aderiu ao brunch de fim de semana e terá novidades a cada mês, servidas aos sábados e domingos, das 8h às 13h. Em janeiro, uma opção é a toast feita com pão caseiro, ricota temperada, mix de cogumelos na manteiga, pasta de tomate e queijo gratinado (R$ 22).

Toast de pão caseiro com mix de cogumelos na manteiga Crédito: Olima/Instagram

A outra pedida são os ovos cremosos com bacon crocante, pastinha de tomate, tomate assado e pães da casa (R$ 35). A cafeteria fica na Avenida Governador Eurico Rezende, 40, Jardim Camburi, Vitória. (27) 99789-7807.

AÇAÍ EM TRÊS VERSÕES

A rede de franquias Duckbill Cookies & Coffee acaba de lançar o cardápio Delícias de Verão, que fica em cartaz até 19 de março com três novos produtos. Além do Frappubill, que é um frozen de baunilha batido com polpa de açaí e calda de frutas vermelhas, estrearam o Smoothie (frozen de iogurte batido com polpa de açaí) e a Taça de Açaí, com 13 opções de adicionais.

Taça Açaí: 13 adicionais para incrementar Crédito: Duckbill/Divulgação