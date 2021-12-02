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Nova cafeteria aposta em grãos do ES e pães ao estilo europeu

Aberta no final de novembro, a Benedetta fica em Vila Velha. Conheça também o novo gim capixaba, produzido por uma cervejaria das montanhas
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 02 de Dezembro de 2021 às 19:27

Vitrine da Benedetta Cafeteria, em Itapuã, Vila Velha
A vitrine do café é abastecida com pães de fabricação própria Crédito: Vinicius Langa
Panificação própria ao estilo francês, quitutes tradicionais europeus e serviço de cafés especiais de Minas e Espírito Santo são as principais apostas da mais nova cafeteria de Vila Velha, a Benedetta. Embora esteja a poucos metros da praia, em Itapuã, a casa nasceu nas montanhas, em Venda Nova do Imigrante, onde funcionou por seis meses. 
Entre as especialidades, chamam atenção quitutes nada comuns por aqui, como o danish (pão doce dinamarquês de massa leve e amanteigada) e o scone (pãozinho inglês cuja textura lembra a de um biscoito esfarelento). Há fornadas diárias de pães viennois, multigrãos e brioche, que além de compor itens do cardápio, também são vendidos separadamente.    

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No café da chef Adrianna Meneguelli e do padeiro e barista Vinicius Langa também vale provar sobremesas, como o tiramisù, fiel à receita original italiana; a tartelete de leite condensado (R$ 12) e a cheesecake de caramelo com flor de sal (R$ 19). Assim como os pães, de fermentação natural, os gelatos são produzidos no local (a partir de R$ 10).
Scones servidos na Benedetta Cafeteria, em Vila Velha
Scone: pãozinho inglês é uma pedida para acompanhar o café  Crédito: Benedetta/Instagram
Na ala dos salgados, destaca-se entre tostadas, waffles e sanduíches o Plano B, brioche com pulled pork, picles de maçã verde, muçarela derretida e maionese defumada (R$ 28). Para acompanhar, o café coado sai nos métodos prensa, V60, Clever e Aeropress, e o clássico espresso também está na carta. De terça a domingo, das 14h às 20h. Av. São Paulo, 2331. (27) 99887-3301.

GIM É NOVA APOSTA DE CERVEJARIA DAS MONTANHAS

A cervejaria Barba Ruiva acaba de estrear no universo dos destilados com o lançamento do seu Hop Gin. A bebida, produzida em parceria com o mestre destilador da Zucchi Destilaria, Alberto Seibel, contém extrato de Citra, o lúpulo com notas cítricas usado nas IPAs da cervejaria de Domingos Martins.    
Hog Gin, gim lançado pela cervejaria capixaba Barba Ruiva
O Hop Gin contém extrato de lúpulo Citra  Crédito: Barba Ruiva/Instagram
O gim lupulado custa R$ 85 (a garrafa de 750ml) e atualmente é vendido apenas na cervejaria (Rodovia João Ricardo Schorling, 12, Campinho). Ainda em dezembro, a bebida estará disponível nos principais supermercados da Grande Vitória. Mais informações: Instagram @cervejariabarbaruiva.   

NOVO PRODUTO PARA FAZER COOKIE EM CASA  

Quem adora cookies encontrará em breve nos mercados do Estado um produto que facilita o preparo da guloseima em casa. É a Mistura para Cookies Regina, desenvolvida pela Buaiz Alimentos em parceria com a Chocolateria Brasil. A chef da doceria, Flavia Gama, já assina um outro projeto com a empresa, a Mistura para Brownie. 
Mistura para cookie Regina desenvolvida para a Buaiz Alimentos pela chef Flávia Gama
Mistura é assinada pela chef Flavia Gama Crédito: Guilherme Ferrari
“Ficamos felizes em colocar no mercado uma inovação: uma massa para cookies que facilita a vida dos dias de hoje, que exige praticidade, sem abrir mão da sensação de comer algo especial e caseiro”, comenta Flavia. No preparo dos biscoitos, basta acrescentar à mistura 1 ovo e 4 colheres (sopa) de manteiga ou margarina, mexer bem e levar para o forno.
A novidade estará disponível para venda a partir da segunda quinzena de dezembro, e o preço médio sugerido nos pontos de venda será de R$ 4,80 (o pacote com 350g). 

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