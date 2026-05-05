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Stabyhoun: conheça as características do cachorro dessa raça

Cão de origem europeia combina habilidade no campo com comportamento equilibrado dentro de casa
Portal Edicase

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Publicado em 05 de Maio de 2026 às 11:54

De porte médio e estrutura equilibrada, o stabyhoun se destaca pela pelagem marcante e aparência funcional (Imagem: Bob1975 | Shutterstock)
De porte médio e estrutura equilibrada, o stabyhoun se destaca pela pelagem marcante e aparência funcional Crédito: Imagem: Bob1975 | Shutterstock
Ostabyhouné uma raça pouco comum fora da Europa, mas com uma história rica e bastante ligada ao trabalho no campo. Originário da região florestal deFriesland, na Holanda, esse cachorro foi desenvolvido para ser versátil, atuando tanto na caça quanto no controle de pragas e até em tarefas do dia a dia de fazendas. Segundo a Confederação Brasileira de Cinofilia (CBKC), o nomedeletem origem na expressão “stamijbij”, que pode ser traduzida como “fique ao meu lado”, refletindo a parceria próxima entre o cão e o tutor.
De acordo com a CBKC, ao longo do início do século XX, ostabyhounchegou a ser cruzado com outras raças, o que quase levou à perda de suas características originais. Foi somente a partir de iniciativas organizadas na década de 1930 que a raça passou por um processo de recuperação e padronização, sendo oficialmente reconhecida alguns anos depois. Hoje, ainda é considerada rara, mas admirada por sua funcionalidade e temperamento equilibrado.
Abaixo, conheça as principais características do cachorro da raçastabyhoun!

1.Aparênciafísica

Ostabyhouné um cão de porte médio, com estrutura corporal forte e bem equilibrada. Conforme a CBKC,ocorpodeleé ligeiramente mais longo do que a altura na cernelha, o que contribui para sua movimentação eficiente e resistência física. A aparência geral não é nem pesada nem leve demais, demonstrando harmonia entre força e agilidade.Os machospesamentre 22 e 27 kg, enquanto as fêmeas são um pouco menores, pesandoentre 18 e 23 kg.
A pelagem é um dos pontos de destaque da raça. Segundo a CBKC, o pelo é de comprimento médio, reto e comsubpeloresistente, ideal para suportar diferentes condições climáticas. Há maior concentração de pelos nas regiões do peito, pescoço, membros e cauda, criando uma aparência mais volumosa nessas áreas.
As cores mais comuns são combinações de preto e branco ou marrom e branco, podendo apresentar padrões malhados ouruão. Os olhos são de tamanho médio e coloração marrom, enquanto as orelhas são moderadamente longas e caídas, com pelos característicos que ajudam a identificar a raça.

2. Temperamento e personalidade

O temperamento dostabyhouné marcado por equilíbrio entre independência e afeto. De acordo com a CBKC, trata-se de um cão que gosta de estar próximo do tutor, mas que também pode demonstrar certa autonomia no dia a dia. Essa característica está ligada ao seu histórico como cão de trabalho, que precisava tomar decisões durante atividades no campo.
Ainda conforme a CBKC, é um cachorro tranquilo dentro de casa e bastante vigilante, o que o torna um bom observador do ambiente. Com pessoas desconhecidas, tende a ser reservado inicialmente, comportamento considerado típico da raça, mas não deve apresentar medo excessivo ou agressividade.
Outro ponto importante é sua determinação. Ostabyhounpode ser persistente ao realizar tarefas, o que, em alguns casos, pode ser interpretado como teimosia. Por isso, entender esse traço ajuda a lidar melhor com o comportamento do animal.
O stabyhoun precisa de rotina ativa, alimentação equilibrada e cuidados regulares com saúde e pelagem (Imagem: Max Jongkoen | Shutterstock)
O stabyhoun precisa de rotina ativa, alimentação equilibrada e cuidados regulares com saúde e pelagem Crédito: Imagem: Max Jongkoen | Shutterstock

3. Cuidados com a alimentação e a saúde

Por sua origem como cão de trabalho, ostabyhounpossui boa resistência física e necessita de uma rotina que inclua alimentação balanceada e atividades regulares.Araça apresenta uma estrutura corporal funcional, o que reforça a importância de manter o peso adequado e a musculatura bem desenvolvida.
A alimentação deve ser ajustada conforme idade, porte e nível de atividade, sempre com orientação de um médico-veterinário. Além disso, exercícios físicos são fundamentais para evitar o acúmulo de energia, já que se trata de um cão naturalmente ativo.
A pelagem também exige atenção. Escovações frequentes ajudam a remover pelos mortos e manter o aspecto saudável, além de evitar nós, principalmente nas regiões com maior densidade de pelo.

4. Educação e socialização

A educação dostabyhounexige consistência e paciência por parte do tutor. Conforme a CBKC, a raça pode apresentar comportamento independente e tendência a seguir seus próprios instintos, tornandoo treinamento um processo que deve ser firme, porém equilibrado.
O uso de reforço positivo é indicado para estimular o aprendizado, já que ostabyhounresponde bem a interações baseadas em recompensa. A socialização desde cedo também é importante para que o cachorro se acostume a diferentes pessoas, ambientes e situações.

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