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Pitadas

Vitória ganha nova confeitaria com doces veganos e sem açúcar

Conheça a Thais Góis Cozinha Especial e novidades como o menu de primavera do Oriundi e o restaurante Bucado, atração do evento Exagerado
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 04 de Novembro de 2021 às 17:26

Tortinha Chérie de morango com ganache da Thais Góis Cozinha Especial
Tortinha Chérie de morango com ganache: vegana e sem glúten Crédito: Daniel Góis
Por volta de 2015, a confeiteira Thais Góis ficou famosa por seus bolos decorados, mas, no início de 2020, decidiu mudar seu estilo de confeitaria, dedicando-se a criar doces mais saudáveis e inclusivos, livres de glúten, açúcar refinado e ingredientes de origem animal. 
Sua linha de gostosuras vem, desde então, conquistando até quem não tem restrições alimentares, e os produtos que antes eram feitos apenas sob encomenda ganharam a vitrine de uma loja própria, na Praia do Canto.
A Thais Góis Cozinha Especial foi inaugurada no dia 29 de outubro, no Via Cruzeiro Mall, e reúne em um espaço charmoso loja de doces, cafeteria e ateliê para cursos de culinária.  
Pão de Céu, pão de mel vegano da Thais Góis Cozinha Especial
O Pão de Céu é o carro-chefe da confeitaria Crédito: Daniel Góis
 O carro-chefe da vitrine é o Pão de Céu (R$ 14 a unidade), primeira doçura vegana desenvolvida por Thais. Trata-se de uma versão de ONA (origem não-animal) para o pão de mel, banhada com chocolate 70% cacau e recheada com o delicioso doce de leite da casa, feito com castanha-de-caju. 
Thais Góis, chef da Thais Góis Cozinha Especial
Thais Góis criou sua linha de confeitaria especial em 2020 Crédito: Daniel Góis
As tortinhas Chérie (a partir de R$ 24/200g), com massa de amêndoas, castanha-de-caju e açúcar de coco, também fazem valer o pedido. A banoffee é fabulosa, e a cappuccino, zero açúcar, é de comer rezando. Bolos, fudges, tartelettes, mousses e barras de chocolate estão entre as opções do local, que abre às 9h de segunda a sábado (cafeteria a partir das 13h). Rua Madeira de Freitas, 244. (27) 99816-1828.    

ESPAÇO GOURMET EM FEIRA NO PAVILHÃO DE CARAPINA

Uma das atrações deste ano no Exagerado, megaevento de varejo que acontece no Pavilhão de Carapina até domingo (7), é o restaurante de cozinha brasileira Bucado, comandando pela chef Danielle Barbosa, vencedora do sétimo episódio da temporada 2020 do programa "Masterchef Brasil".
Risoto de Baião de Dois do restaurante Bucado, no bazar Exagerado 2021
Risoto de baião de dois da chef Danielle Barbosa Crédito: Bucado/Divulgação
O Bucado funcionará das 12h às 22h e terá opções como Ragu Mediterrâneo, de carne com especiarias, cuscuz marroquino e cebola brûlée (R$ 65); croqueta de milho com carne seca, chá mate, molho de pimenta e aioli (R$ 23) e peixe grelhado guarnecido com purê de banana-da-terra, farofa de açafrão e coco queimado e abobrinha no tucupi (R$ 59).

RESTAURANTE LANÇA MENU DE PRIMAVERA

Um menu especial de primavera entra em cena no restaurante Oriundi a partir desta sexta (5), no almoço e no jantar, com seis criações inéditas: duas entradas, dois pratos principais e duas sobremesas. Destaque para o steak tartare trufado com molho tonnato (R$ 69/entrada) e para os camarões flambados sobre penne na fonduta de queijos brie e emmenthal (R$ 95/individual).   

Menu de Primavera 2021 do Oriundi

O Oriundi abre todos os dias das 11h30 às 15h e, para jantar, às sextas e sábados, das 19h às 23h. Rua Elias Tomasi Sobrinho, 130, Santa Lúcia, Vitória. (27) 3227-6989.    

GIM CAPIXABA É PREMIADO NA BÉLGICA

Mais uma bebida produzida no Espírito Santo foi premiada em um concurso internacional. Desta vez, a Zucchi Destilaria, de Serra,  conquistou uma medalha de prata com o seu Gin 743, no Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles - CMB 2021, realizado em Bruxelas, na Bélgica. O evento é considerado o maior concurso de bebidas destiladas do mundo.
Gim 743 da Zucchi Destilaria
O Gin 743 foi lançado em janeiro deste ano Crédito: Bruno Zamprogno
O gim, lançado em janeiro deste ano, também tem no currículo uma medalha de prata conquistada na Expocachaça, onde foi o único capixaba medalhista. O evento em Bruxelas contou com jurados renomados de 30 países. A destilaria fica na Rua São Pedro, em Jardim Limoeiro. Mais informações: (27) 3228-2470.

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