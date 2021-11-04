Vitória ganha nova confeitaria com doces veganos e sem açúcar

Tortinha Chérie de morango com ganache: vegana e sem glúten Crédito: Daniel Góis

Por volta de 2015, a confeiteira Thais Góis ficou famosa por seus bolos decorados, mas, no início de 2020, decidiu mudar seu estilo de confeitaria, dedicando-se a criar doces mais saudáveis e inclusivos, livres de glúten, açúcar refinado e ingredientes de origem animal.

Sua linha de gostosuras vem, desde então, conquistando até quem não tem restrições alimentares, e os produtos que antes eram feitos apenas sob encomenda ganharam a vitrine de uma loja própria, na Praia do Canto.

A Thais Góis Cozinha Especial foi inaugurada no dia 29 de outubro, no Via Cruzeiro Mall, e reúne em um espaço charmoso loja de doces, cafeteria e ateliê para cursos de culinária.

O Pão de Céu é o carro-chefe da confeitaria Crédito: Daniel Góis

O carro-chefe da vitrine é o Pão de Céu (R$ 14 a unidade), primeira doçura vegana desenvolvida por Thais. Trata-se de uma versão de ONA (origem não-animal) para o pão de mel, banhada com chocolate 70% cacau e recheada com o delicioso doce de leite da casa, feito com castanha-de-caju.

Thais Góis criou sua linha de confeitaria especial em 2020 Crédito: Daniel Góis

As tortinhas Chérie (a partir de R$ 24/200g), com massa de amêndoas, castanha-de-caju e açúcar de coco, também fazem valer o pedido. A banoffee é fabulosa, e a cappuccino, zero açúcar, é de comer rezando. Bolos, fudges, tartelettes, mousses e barras de chocolate estão entre as opções do local, que abre às 9h de segunda a sábado (cafeteria a partir das 13h). Rua Madeira de Freitas, 244. (27) 99816-1828.

ESPAÇO GOURMET EM FEIRA NO PAVILHÃO DE CARAPINA

Risoto de baião de dois da chef Danielle Barbosa Crédito: Bucado/Divulgação

O Bucado funcionará das 12h às 22h e terá opções como Ragu Mediterrâneo, de carne com especiarias, cuscuz marroquino e cebola brûlée (R$ 65); croqueta de milho com carne seca, chá mate, molho de pimenta e aioli (R$ 23) e peixe grelhado guarnecido com purê de banana-da-terra, farofa de açafrão e coco queimado e abobrinha no tucupi (R$ 59).

RESTAURANTE LANÇA MENU DE PRIMAVERA

Um menu especial de primavera entra em cena no restaurante Oriundi a partir desta sexta (5), no almoço e no jantar, com seis criações inéditas: duas entradas, dois pratos principais e duas sobremesas. Destaque para o steak tartare trufado com molho tonnato (R$ 69/entrada) e para os camarões flambados sobre penne na fonduta de queijos brie e emmenthal (R$ 95/individual).

Menu de Primavera 2021 do Oriundi

O Oriundi abre todos os dias das 11h30 às 15h e, para jantar, às sextas e sábados, das 19h às 23h. Rua Elias Tomasi Sobrinho, 130, Santa Lúcia, Vitória. (27) 3227-6989.

GIM CAPIXABA É PREMIADO NA BÉLGICA

Mais uma bebida produzida no Espírito Santo foi premiada em um concurso internacional. Desta vez, a Zucchi Destilaria, de Serra, conquistou uma medalha de prata com o seu Gin 743, no Spirits Selection by Concours Mondial de Bruxelles - CMB 2021, realizado em Bruxelas, na Bélgica. O evento é considerado o maior concurso de bebidas destiladas do mundo.

O Gin 743 foi lançado em janeiro deste ano Crédito: Bruno Zamprogno