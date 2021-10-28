Cafeteria com receitas afetivas é novidade em Jardim Camburi

Pães, bolos e cookies da Olima, que acaba de virar cafeteria Crédito: Pedro Piol

Pães com recheios de dar água na boca, bolos apetitosos e rolinhos de canela com manteiga de baunilha de comer rezando estão, desde maio de 2020, no cardápio de encomendas da Olima Culinária Afetiva. Mas a partir desta semana, os quitutes da talentosa Gabriela Lima passaram a ocupar a vitrine de uma cafeteria própria, o Café Olima, inaugurado quarta (27).

No espaço, situado em Jardim Camburi, Gabriela terá para pronta-entrega os principais produtos de sua padaria artesanal: dos pães salgados de nuvem e de calabresa aos elogiados pães doces (o cinnamon roll é o carro-chefe), em fornadas diárias. O mesmo vale para os cookies e alguns bolos da marca, como o Flor de Minas, feito com grana padano, brigadeiro de queijo e goiabada cremosa.

Gabriela Lima (no centro) criou a Olima em 2020 Crédito: Leonardo Rocha

A casa trabalha com cafés especiais, e no momento é oferecido o filtrado no método V60. Há novidades prontinhas para sair do forno na próximas semanas. "Acabei de finalizar os testes de um pão de azeitona que está incrível e muita coisa deve entrar ainda, mas vou lançar aos poucos", conta Gabriela.

A loja também tem mesas em ambiente climatizado Crédito: Leonardo Rocha

O Café Olima fica na Avenida Governador Eurico Rezende, 40, próximo à faculdade Estácio, em Jardim Camburi, Vitória. O horário de atendimento durante a semana de inauguração é de terça a sexta das 13h às 18h e aos sábados das 8h às 12h. Mais informações: (27) 99789-7807.

JAPA COM NOVO NOME E MENU REPAGINADO

A rede mineira de restaurantes Japa Temaki, especializada em culinária japonesa, agora atende por Japatê. A unidade capixaba, em Vila Velha (Av. Hugo Musso, 1233, Praia da Costa), traz outras novidades além do nome. “Agora funcionamos todos os dias à noite, das 18h às 23h, e também aos sábados e domingos para almoço, a partir das 12h, sem intervalo, até as 23h”, informa o franqueado da rede Adriano Roncalle.

O combinado Sashimi Premium faz parte do novo menu Crédito: Japatê/Divulgação

O cardápio traz entre os lançamentos o Ebi Quinoa com carpaccio de salmão, raspas de limão siciliano, flor de sal e azeite trufado (R$ 39,90), e o combinado Sashimi Premium (R$ 73,90/24 peças), que contém peixe branco trufado, salmão, hadoque e atum. Delivery: todos os dias pelo iFood e pelo site www.japate.delivery. Mais informações: (27) 3201-9201.

EXECUTIVO COM FEIJOADA VEGANA

O restaurante Casa Graviola (Rua Elesbão Linhares, 41, Praia do Canto) lançou nesta semana um menu executivo com pratos a um valor fixo, R$ 42 (individual). Serão oferecidas duas opções diariamente, de segunda a sexta, das 11h30 às 16h.

No “Sextou do Gravis”, a pedida é a feijoada vegana com arroz negro, couve refogada, farofinha de pão e laranja. O PF da casa, com frango orgânico grelhado, arroz negro, feijão vermelho e farofinha de pão, é a alternativa nesse dia da semana. O combo prato do dia + chá + café ou bola de sorvete sai por R$ 48.

Feijoada entra no executivo às sextas Crédito: Casa Graviola/Divulgação