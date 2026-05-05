Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Em Cima do Lance

VAR decisivo no Clássico dos Milhões e fusão entre ANAF e ABRAFUT

Jogo entre Flamengo e Vasco terminou empatado

Publicado em 05 de Maio de 2026 às 11:48

Públicado em 

05 mai 2026 às 11:48
Wallace Valente

Colunista

Wallace Valente

Árbitro WILTON PEREIRA SAMPAIO consulta o monitor do árbitro assistente de vídeo (VAR) durante a partida entre Flamengo e Vasco
Fotoarena/Folhapress

No clássico carioca entre Flamengo e Vasco, o VAR foi protagonista no empate de dois a dois no Maracanã. No segundo gol do Rubro-Negro, o árbitro Wilton Sampaio (GO) não viu o pisão de Paulo Henrique no pé do atacante Pedro e foi chamado ao monitor para marcar o pênalti claro. Já nos acréscimos do segundo tempo, o Vasco marcou o gol de empate com uma cabeçada de Hugo Moura, em posição duvidosa de impedimento. Após alguns minutos de tensão enquanto as linhas eram traçadas pelo VAR, a torcida vascaína comemorou o empate com a confirmação do gol. A imagem mostrou que Hugo Moura estava na mesma linha da zaga flamenguista, o que valida o lance. 


Fusão e eleição na ANAF/ABRAFUT


Após anos de brigas e acusações dos dois lados, as associações nacionais  de árbitros ANAF e ABRAFUT se fundiram e fizeram a eleição da nova diretoria. Apenas 45% dos árbitros do quadro nacional votaram em chapa única e elegeram Salmo Valentim (presidente) e Anderson Daronco (vice). A ABRAFUT, que foi instituída pela antiga diretoria da CBF, encerra o ciclo de quase trinta anos de representatividade da ANAF. 


A coluna de hoje homenageia o atleticano José Armando Campos pela vitória sobre o rival Cruzeiro por 3 a 1 no clássico mineiro.

Wallace Valente

Arbitro capixaba com maior numero de atuacoes nacionais e internacionais, especializado em gestao esportiva,e que atuou em dez finais do Campeonato Capixaba, alem de partidas das series A, B, C e D do Campeonato Brasileiro.

Tópicos Relacionados

Futebol
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Serra x Vilavelhense, pela Copa Espírito Santo 2026
Vilavelhense vira, derrota o Serra e entra no G-4 da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
Dia das Mães: como surgiu a comemoração no Brasil e por que a data varia no mundo
Alemão do Forró faz desabafo após ônibus da produção ser alvo de tentativa de roubo
Alemão do Forró faz desabafo após ônibus de sua equipe ser alvo de tentativa de furto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados