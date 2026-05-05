VAR decisivo no Clássico dos Milhões e fusão entre ANAF e ABRAFUT

No clássico carioca entre Flamengo e Vasco, o VAR foi protagonista no empate de dois a dois no Maracanã. No segundo gol do Rubro-Negro, o árbitro Wilton Sampaio (GO) não viu o pisão de Paulo Henrique no pé do atacante Pedro e foi chamado ao monitor para marcar o pênalti claro. Já nos acréscimos do segundo tempo, o Vasco marcou o gol de empate com uma cabeçada de Hugo Moura, em posição duvidosa de impedimento. Após alguns minutos de tensão enquanto as linhas eram traçadas pelo VAR, a torcida vascaína comemorou o empate com a confirmação do gol. A imagem mostrou que Hugo Moura estava na mesma linha da zaga flamenguista, o que valida o lance.
Fusão e eleição na ANAF/ABRAFUT
Após anos de brigas e acusações dos dois lados, as associações nacionais de árbitros ANAF e ABRAFUT se fundiram e fizeram a eleição da nova diretoria. Apenas 45% dos árbitros do quadro nacional votaram em chapa única e elegeram Salmo Valentim (presidente) e Anderson Daronco (vice). A ABRAFUT, que foi instituída pela antiga diretoria da CBF, encerra o ciclo de quase trinta anos de representatividade da ANAF.
A coluna de hoje homenageia o atleticano José Armando Campos pela vitória sobre o rival Cruzeiro por 3 a 1 no clássico mineiro.