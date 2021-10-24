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Pitadas

Prainha ganha gastrobar especializado em comida brasileira

Conheça o Mandacaru, inaugurado no sítio histórico, em Vila Velha. Veja também: curso de drinques no A Oca e tacacá na praça em Jardim Camburi
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 23 de Outubro de 2021 às 21:30

Tilápia Matos Lacerda, com arroz de açafrão e palmito e chips de banana-da-terra, do restaurante Mandacaru, em Vila Velha
Tilápia com arroz de açafrão e palmito e chips de banana-da-terra Crédito: Gisele Ramos
Ficam na histórica Prainha, em Vila Velha, alguns dos representantes mais antigos da gastronomia canela-verde, como o restaurante Stragalar, a lanchonete Claudinei Lanches e a sorveteria Tud's. Mas a cena do bairro tem se renovado, ainda que timidamente, com opções interessantes e únicas em suas propostas. Um exemplo é o restaurante contemporâneo Quintal 84, na residência da chef Cleuza Costa.
Até o final de agosto, funcionava na Avenida Luciano das Neves o charmoso Macunaíma, que ao sair de cena (com a promessa de um retorno futuro, em novo formato) deu lugar ao Mandacaru Gastrobar, também dedicado à cozinha brasileira. Inaugurado no dia 9 de setembro, o restaurante manteve a decoração, a estrutura de cardápio e a especialidade do antecessor, porém dará ênfase à cultura nordestina.
"Estamos abrindo de quinta a domingo para almoço, das 11h às 17h, com um menu diferente a cada semana e quatro opções de prato, sendo um deles vegano. Mas a ideia é abrir também terça e quarta, incluir jantar à la carte e realizar eventos", explica Lucas Duarte, um dos proprietários.

Mandacaru Gastrobar

Entre as novidades trazidas pelo chef e sócio Diego Martins estão a Tilápia Matos Lacerda, com arroz de açafrão e palmito e chips de banana-da-terra, e o ancho ao molho de ervas acompanhado de arroz de carne-seca, coalho e melaço de cana. Os pratos custam, em média, de R$ 30 a R$ 50, com entradinha inclusa. O baião de dois segue como carro-chefe.

AULA DE COQUETÉIS PARA O VERÃO

O bistrô e ateliê A Oca, no Centro de Vitória, realiza no próximo dia 21 de outubro uma oficina de drinques de verão, das 20h às 22h. Na ocasião, a barmaid da casa, Luana Bonatto, vai ensinar a preparar os coquetéis com uma convidada, a bartender pernambucana Emily Cristina. 
Durante a oficina, serão servidas comidinhas para acompanhar as bebidas. O valor da aula, por pessoa, é R$ 190. Serão disponibilizadas apenas seis vagas e a faixa etária é a partir de 18 anos. Reservas e mais informações: (27) 98825-6714.

TACACÁ NA PRAÇA EM JARDIM CAMBURI

A comida paraense feita pela quituteira Dulce Santos já virou tradição em Jardim Camburi, e neste sábado (25) retorna à praça atrás da igreja católica, na Rua Belmiro Teixeira Pimenta. Das 17h às 22h, estarão à venda no local iguarias típicas do Norte, como tacacá, pato no tucupi, maniçoba, unha de caranguejo, vatapá e bombom de cupuaçu. Pedidos e mais informações: (27) 99973-1343.  
Tacacá da quituteira Dulce Santos, do Delícias da Dulce
Tacacá é uma das especialidades da quituteira Dulce Santos Crédito: Evelize Calmon

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