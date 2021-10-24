Coxinhas de frango surpreendem pelo tempero em novo delivery

O delivery de coxinhas foi lançado esta semana pelo chef Marcos Parmagnani Crédito: Ciro Trigo

Quando o assunto é coxinha, fãs do salgado não hesitam em falar apaixonadamente sobre suas favoritas. Há quem prefira a versão moderninha sem massa, que virou petisco obrigatório nas principais hamburguerias da cidade, mas a tradicional nunca perde a majestade.

Com essa pegada "raiz", porém diferente das demais principalmente pelo tempero, a receita do delivery Edith Maiobi deve dar o que falar. A marca é uma criação do chef Marcos Parmagnani, da pizzaria Red Elephant e da hamburgueria (que é mais famosa pela batata frita) Adolf Brimmer, ambas na Capital, e foi lançada esta semana no aplicativo de entregas Americanas Delivery.

"A coxinha é uma homenagem à minha avó materna, Edith, que tantas vezes vi preparar a receita. No delivery, fazemos um sabor só, com um modelo só, e assim consigo manter a produção bem artesanal. Mesmo que o estilo seja tradicional, ela é diferente das outras", explica Marcos.

O salgado, com recheio de frango com catupiry, é vendido por R$ 7 a unidade ou em combos de duas (R$ 12) ou quatro coxinhas (R$ 23). Todas pesam 150g e podem ser acompanhadas pelo molho de maionese ou pelo catchup da casa. Os pedidos para retirada, em Santa Lúcia, são pelo Whatsapp (27) 99253-0070.

À reportagem, que provou a coxinha em primeira mão, o chef detalhou: "O peito de frango que usamos fica 48 horas em uma marinada com vários condimentos, ervas e bastante limão. O catupiry é incorporado ao recheio, não fica aparente". De fato, não é uma coxinha comum. Cabem vários sabores em uma só mordida, e a cremosidade da massa surpreende.

NOVO RESTAURANTE EM JACARAÍPE

Em Serra, Jacaraípe ganhou uma nova opção gastronômica, o Calmaria Indoor. O restaurante foi inaugurado este mês e fica na Avenida Abdo Saad, próximo ao Cabana do Luiz. O cardápio é assinado pelo chef David Santos, do Espaço Maresia's, em Manguinhos, e as principais especialidades são os pratos com frutos do mar e as moquecas. Há música ao vivo às sextas e sábados, a partir das 19h30. Mais informações: (27) 99274-0295.

Nachos de camarão com cream cheese e molho agridoce: opção de entrada Crédito: Calmaria/Divulgação

KIT DE GELATO PARA O DIA DAS CRIANÇAS

Para comemorar o Dia das Crianças, a gelateria Bacio di Latte lançou o kit Mini Chef, que contém ingredientes especiais para a preparação de um sanduíche de cookies com recheio de gelato, e inclui também um avental e um chapéu de cozinheiro para proporcionar aos pequenos uma experiência de chefe de cozinha.

O kit Mini Chef é uma edição especial para o Dia das Crianças Crédito: MSL Group/Divulgação