Burger Fest 2021: evento nacional terá 23 hamburguerias do ES

01

BB BEST BURGER

OktoberPorco (R$ 27, 90): blend suíno (180g) banhado no Carolina BBQ (molho barbecue típico da Carolina do Norte), grelhado na parrilha e acompanhado de queijo prato, bacon de pernil bem carnudo, coleslaw e mais barbecue. Delivery: próprio, iFood e Americanas Delivery. Av. Saturnino Rangel Mauro, 999, Jardim da Penha. (27) 99904-9165. FOTOS: Beto Morais

02

BURGER & FRIES

George (R$ 32): pão exclusivo B&F, filé de porco empanado, queijo prato derretido, picles de legumes, coentro e maionese de limão. Delivery: Americanas Delivery. Rua Aristóbulo Barbosa Leão, 440, loja 1, Mata da Praia. (27) 99246-4497.

03

COMARELLA PIZZA & BURGER

Rock Bacon Star (R$ 34): pão brioche, carnes smash de 120g, queijo prato, queijo cheddar, bacon em tiras, maionese de alho assado, cebola caramelizada, torre de batata frita coberta por cheddar fundido e farofa de bacon. Delivery: próprio, iFood, UberEats e Americanas Delivery. Rua Carlos Martins, 1074, Jardim Camburi. (27) 3207-5600 e 99237-3001.

04

FOODIES BURGER

Banana BluES (R$ 34,90): pão brioche,hambúrguer de Angus 150g, queijo gorgonzola, bacon, banana-da-terra, cebola caramelizada, rúcula e maionese caseira. Delivery: próprio e iFood. Rua Carlos Gomes Lucas, 147, Jardim Camburi. (27) 2142-4735. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1630, Jardim da Penha. (27) 3207-5200.

05

MAGE BURGER

Harry Potter (R$ 19,90): pão, hambúrguer de 65g, queijo cheddar, molho mágico, bacon, catchup, mostarda, cebola e picles. Delivery: iFood. Rua Carijós, 720, Jardim da Penha. (27) 99778-1950.

06

HUNTY'S HAMBURGUERIA

Dijon Smash (R$ 33,90): dois burgers smash de 90g cada um (180g), cebola caramelizada, bacon, cheddar e gorgonzola, cebola crispy e maionese de mostarda Dijon. Delivery: iFood. Rua Francisco Rubim, 380, Bento Ferreira. (27) 3029-2108.

07

LA DOLINA

La Negra Bernasi (R$ 32,90): hambúrguer em pão australiano, blend caseiro 180g, queijo prato, bacon, catchup, maionese e alface. Delivery: Americanas Delivery e iFood. Rua Rosendo Serapião de Souza filho, 696, República. (27) 99810-6459.

08

MEATPACK

Garlic Burger (R$ 30): brioche de batata, blend de 180g feito na brasa, creme de alho, bacon crispy. Delivery: Americanas Delivery. Rua Afonso Claudio, 149, Praia do Canto. (27) 99224-9793.

09

MELT HAMBURGUERIA

Melt Onion Bacon (R$ 43): hambúrguer de 140g, queijo gorgonzola, anel de bacon, rúcula e barbecue no pão brioche. Delivery: iFood e Americanas Delivery. Rua Afonso Cláudio, 259, Praia do Canto. (27) 3137-2604.

10

SKINA LANCHES

Romeu & Julieta (R$ 24,90): pão brioche, blend de costela (120g), purê banana com cubos de queijo Minas empanados em panko, bacon crispy e catchup de goiabada. Delivery: próprio e iFood. Av. Coronel José Martins Figueiredo, 1180, São Cristóvão. (27) 3317-6786 e 99879-9360.

11

VICTÓRIA GRILL

Cheddar Crunchy (R$ 32,90): blend (180g) de costela bovina desfiada e cheddar. Com fritas, cheddar derretido e bacon crispy à parte. Delivery: iFood. Rua Joaquim Lírio, 595, Praia do Canto. (27) 3376-4373.

12

URBANOS BURGERS E BAR

Foi mal, tava doidão (R$ 34,90): pão brioche, hambúrguer de 180g, queijo brie defumado, picles de jalapeño, maionese de alho assado. Delivery: iFood e Americanas Delivery. Rua Carlos Martins, 970, Jardim Camburi. (27) 2142-3384.

13

AMERICAN BURGER DELIVERY