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Burger Fest 2021: evento nacional terá 23 hamburguerias do ES

Festival acontece simultaneamente em 11 estados, de 1° a 30 de novembro, com opções inéditas de hambúrguer nos endereços participantes
Evelize Calmon

Evelize Calmon

Publicado em 29 de Outubro de 2021 às 02:00

O Burger Fest, maior festival de hambúrguer do país, chega à sua 16ª edição entre os dias 1º e 30 de novembro, com versões exclusivas do sanduíche em cardápios de  11 estados. Um deles é o nosso Espírito Santo, representado por 23 hamburguerias localizadas na Grande Vitória:  13 estão na Capital, com opções de R$ 19,90 a R$ 43; seis em Vila Velha, onde os sandubas custam de R$ 20 a R$ 49,90; e três em Serra, com preços que variam entre R$ 34,90 e R$ 37,90.  
Além das casas em território capixaba, participam do festival restaurantes de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, Goiás, Distrito Federal, Bahia e Ceará. A ideia do evento é promover simultaneamente nesses locais a cultura do hambúrguer de qualidade, tanto no formato presencial, como por delivery ou take out. 
BURGER FEST 2021
Quando: de 1º a 30 de novembro.
Onde: em 23 hamburguerias de Vitória, Vila Velha e Serra.
Faixa de preço: de R$ 19,90 a R$ 49,90 por hambúrguer.
Site oficial: www.burgerfest.com.br.

CONHEÇA OS PARTICIPANTES DE VITÓRIA

01

BB BEST BURGER

OktoberPorco (R$ 27, 90): blend suíno (180g) banhado no Carolina BBQ (molho barbecue típico da Carolina do Norte), grelhado na parrilha e acompanhado de queijo prato, bacon de pernil bem carnudo, coleslaw e mais barbecue. Delivery: próprio, iFood e Americanas Delivery. Av. Saturnino Rangel Mauro, 999, Jardim da Penha. (27) 99904-9165. FOTOS: Beto Morais

02

BURGER & FRIES

George (R$ 32): pão exclusivo B&F, filé de porco empanado, queijo prato derretido, picles de legumes, coentro e maionese de limão. Delivery: Americanas Delivery. Rua Aristóbulo Barbosa Leão, 440, loja 1, Mata da Praia. (27) 99246-4497.  

03

COMARELLA PIZZA & BURGER

Rock Bacon Star (R$ 34): pão brioche, carnes smash de 120g, queijo prato, queijo cheddar, bacon em tiras, maionese de alho assado, cebola caramelizada, torre de batata frita coberta por cheddar fundido e farofa de bacon. Delivery: próprio, iFood, UberEats e Americanas Delivery. Rua Carlos Martins, 1074, Jardim Camburi. (27) 3207-5600 e 99237-3001.

04

FOODIES BURGER

Banana BluES (R$ 34,90): pão brioche,hambúrguer de Angus 150g, queijo gorgonzola, bacon, banana-da-terra, cebola caramelizada, rúcula e maionese caseira. Delivery: próprio e iFood. Rua Carlos Gomes Lucas, 147, Jardim Camburi. (27) 2142-4735. Av. Anísio Fernandes Coelho, 1630, Jardim da Penha. (27) 3207-5200. 

05

MAGE BURGER

Harry Potter (R$ 19,90): pão, hambúrguer de 65g, queijo cheddar, molho mágico, bacon, catchup, mostarda, cebola e picles. Delivery: iFood. Rua Carijós, 720, Jardim da Penha. (27) 99778-1950.

06

HUNTY'S HAMBURGUERIA

Dijon Smash (R$ 33,90): dois burgers smash de 90g cada um (180g), cebola caramelizada, bacon, cheddar e gorgonzola, cebola crispy e maionese de mostarda Dijon. Delivery: iFood. Rua Francisco Rubim, 380, Bento Ferreira. (27) 3029-2108.

07

LA DOLINA

La Negra Bernasi (R$ 32,90): hambúrguer em pão australiano, blend caseiro 180g, queijo prato, bacon, catchup, maionese e alface. Delivery: Americanas Delivery e iFood. Rua Rosendo Serapião de Souza filho, 696, República. (27) 99810-6459.

08

MEATPACK

Garlic Burger (R$ 30): brioche de batata, blend de 180g feito na brasa, creme de alho, bacon crispy. Delivery: Americanas Delivery. Rua Afonso Claudio, 149, Praia do Canto. (27) 99224-9793. 

09

MELT HAMBURGUERIA

Melt Onion Bacon (R$ 43): hambúrguer de 140g, queijo gorgonzola, anel de bacon, rúcula e barbecue no pão brioche. Delivery: iFood e Americanas Delivery. Rua Afonso Cláudio, 259, Praia do Canto. (27) 3137-2604.

10

SKINA LANCHES

Romeu & Julieta (R$ 24,90): pão brioche, blend de costela (120g), purê banana com cubos de queijo Minas empanados em panko, bacon crispy e catchup de goiabada. Delivery: próprio e iFood. Av. Coronel José Martins Figueiredo, 1180, São Cristóvão. (27) 3317-6786 e 99879-9360.

11

VICTÓRIA GRILL

Cheddar Crunchy (R$ 32,90): blend (180g) de costela bovina desfiada e cheddar. Com fritas, cheddar derretido e bacon crispy à parte. Delivery: iFood. Rua Joaquim Lírio, 595, Praia do Canto. (27) 3376-4373.

12

URBANOS BURGERS E BAR

Foi mal, tava doidão (R$ 34,90): pão brioche, hambúrguer de 180g, queijo brie defumado, picles de jalapeño, maionese de alho assado. Delivery: iFood e Americanas Delivery. Rua Carlos Martins, 970, Jardim Camburi. (27) 2142-3384.

13

AMERICAN BURGER DELIVERY

Charger Burger (R$ 25): pão com gergelim, hambúrguer bovino (120g), molho americano, bacon, queijo cheddar, cebola crispy, molho sweet chilli, alface americana e tomate. Delivery: iFood e UberEats. Rua Ten. Mário Francisco Brito, 420, Enseada do Suá. (27) 3376-5073. 

CONFIRA AS HAMBURGUERIAS DE VILA VELHA 

01

ALTOS SABORES STEAK & BURGER

Burger Fest (R$ 20): pão brioche, hambúrguer (160g), queijo prato, calabresa com cebolas chapeadas (molho e salada opcionais). Delivery: iFood, Americanas Delivery e UberEats. Rua Itabaiana, s/n, Praia das Gaivotas. (27) 99863-1894. FOTOS: Beto Morais

02

BURGER & FRIES

George (R$ 32): pão exclusivo B&F, filé de porco empanado, queijo prato derretido, picles de legumes, coentro e maionese de limão. Delivery: Americanas Delivery. Rua Curitiba, 1105, loja 5, Itapuã. (27) 99246-3676.

03

CAVENDISH BURGER

Candy Spice Bacon (R$ 37,90): pão brioche, hambúrguer de 200g, cheddar maturado, bacon caramelado, rúcula e pimenta jalapeño. Delivery: próprio e iFood. Av. Antônio Gil Veloso, 2002, Praia da Costa. (27) 99917-5024. 

04

COMARELLA PIZZA & BURGER

Rock Bacon Star (R$ 34): pão brioche, carnes smash de 120g, queijo prato, queijo cheddar, bacon em tiras, maionese de alho assado, cebola caramelizada, torre de batata frita coberta por cheddar fundido e farofa de bacon. Delivery: próprio, iFood, UberEats e Americanas Delivery. Rua Santa Terezinha, 848, Glória. (27) 3340-5600 e 99848-1023.

05

FIGHT BURGER

Gancho (R$ 26,90): pão brioche, blend de 130g, queijo muçarela, bacon crocante em lâmina, ovo, cebola roxa, banana-da-terra frita e molho especial. Delivery: próprio e iFood. Av. Estudante José Julio de Souza, 3228, Itapuã. (27) 3061-5743 e 99576-7676.

06

GOL BURGER

Suárez (R$ 49,90):  hambúrguer de 150g, gorgonzola dolce, cebola confitada na manteiga de ervas, presunto de Parma e aioli no brioche com manteiga. Delivery: Americanas Delivery. Rua 15 de novembro, 603, Praia da Costa. (27) 3329-3348.

FIQUE POR DENTRO DOS REPRESENTANTES DE SERRA

01

BEACH'S GASTROBAR

Jacara Beach (R$ 37,90): hambúrguer bovino de 160g grelhado na brasa, creme de provolone, costela bovina ao vinho desfiada, agrião e pão brioche. Com fritas. Delivery: próprio e iFood. Av. Abdo Saad, 1750, Jardim Atlântico. (27) 3281-1800 e 99954-4513. FOTOS: Beto Morais

02

FANTONI BURGER

Lampião (R$ 36,90): pão levemente tostado com manteiga de garrafa, blend de 160g, queijo muçarela, bacon, cebola caramelizada com rapadura, queijo coalho frito, alface, tomate, cebola roxa e palha de aipim. Delivery: próprio e iFood. Rua Coelho Neto, 35, Parque Residencial Laranjeiras. (27) 99940-5919.

03

MAD ROCK

Mad Flea (R$ 34,90): pão brioche selado na manteiga, blend artesanal de 140g, cheddar artesanal com farofa de bacon, Doritos, cebola roxa e rúcula. Inclui um refrigerante em lata e batata frita. Delivery: (27) 99808-7395. Rua Rui Barbosa, 14, Parque Residencial Laranjeiras. 

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