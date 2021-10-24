Comida e arte

3º Circuito da Moqueca Capixaba promete agitar Manguinhos

Evento acontecerá nos dias 30 e 31 de outubro em sete restaurantes do balneário, com degustação de versões especiais do prato a R$ 30

Felipe Khoury Repórter

Publicado em 24 de outubro de 2021 às 20:34

Valor das moquecas terá desconto de 10% durante o evento Crédito: Márcio Scheppa

O balneário de Manguinhos, na Serra, recebe o 3º Circuito da Moqueca Capixaba, nos dias 30 e 31 de outubro, das 12h às 17h. Durante o evento, sete restaurantes servirão versões do tradicional prato tanto em porções de tamanho reduzido, para degustação, como em opções à la carte para almoçar em família. Além da gastronomia, o artesanato local também será um atrativo.

Com um estilo dinâmico, os sete restaurantes do circuito oferecerão as porções de degustação da moqueca em estandes montados na frente dos próprios estabelecimentos, no valor de R$ 30 cada uma.

“Essa degustação vem em uma cumbuquinha para a pessoa pegar e comer andando. Assim, ela consegue degustar em outros restaurantes. O sentido do circuito é andante, não para ficar parado em um único local”, explicou Elba Sanidei, uma das organizadoras do circuito e proprietária do Espaço Maria Mariana, que também participa do festival.

Porções para degustação de moqueca serão vendidas em frente aos restaurantes Crédito: Márcio Scheppa

O balneário é conhecido por ser um polo gastronômico na Serra com ênfase em moquecas e frutos do mar. A organização do evento ressalta que os restaurantes de Manguinhos funcionarão normalmente, oferecendo desconto de 10% no valor das moquecas do circuito para os visitantes que preferirem almoçar.

“Queremos que as pessoas venham para passar o dia inteiro, conhecer as ruas, ver as paisagens e os cafés. Pedimos para os turistas andarem pela vila, e podem trazer bicicleta”, salientou Elba.

Duas docerias também participam do Circuito, oferecendo taças criativas e deliciosas. Cada sobremesa, na porção de degustação, custa R$ 20.

FEIRA DE ARTE

Uma outra vertente do Circuito da Moqueca Capixaba é a união dos moradores da vila em torno da cultura local, e o movimento artístico D'Manguinhos cumprirá esse papel trazendo uma feira de artesanato a céu aberto.

“Serão apenas artistas que moram em Manguinhos. Teremos cerâmica, pintura e também plantas, pães, bolos... é uma mistura de tudo o que eles fazem lá. A gente sempre quis que a comunidade de Manguinhos ficasse mais ativa e abrisse a sua casa”, afirmou Elba.

CONHEÇA OS PRATOS DOS RESTAURANTES PARTICIPANTES

Surpresa Maratimba do Restaurante Estação Primeira de Manguinhos Crédito: Márcio Scheppa

Restaurante Estação Primeira de Manguinhos

Moqueca: Surpresa Maratimba, com filé de baiacu.

Mais informações: (27) 3243 2687, 3243 4181 e 99527 7498.

Instagram: @estacao_primeira_de_manguinhos

Moqueca Capixaba Vegana do Espaço Maria Mariana Crédito: Márcio Scheppa

Espaço Maria Mariana

Moquecas: Maria Mariana, com filé de cação, camarão, siri e polvo, e Moqueca Vegana Capixaba, com palmito e cogumelos shiitake, shimeji e Paris.

Mais informações: (27) 99838-4089.

Instagram: @espacomariamariana.

Moqueca de Camarão à Moda Enseada do restaurante Enseada de Manguinhos Crédito: Márcio Scheppa

Restaurante Enseada de Manguinhos

Moqueca: Moqueca de Camarão à Moda Enseada.

Mais informações: (27) 3243-1413 e (27) 99641-8917.

Instagram: @enseadamanguinhos.

Catado de lagosta com robalo do restaurante Recanto das Estrelas Crédito: Márcio Scheppa

Restaurante Recanto das Estrelas

Moqueca: Catado de lagosta com robalo.

Mais informações: (27) 99846-3170

Instagram: @recantodasestrelasoficial.

Moqueca de Cação com Camarão VM do Espaço Maresias Crédito: Márcio Scheppa

Espaço Maresia’s

Moqueca de Cação com Camarão VM.

Mais informações: (27) 99257-6240.

Instagram: @espacomaresias.

Moqueca de dourado do restaurante Chico Bento Crédito: Márcio Scheppa

Espaço Chico Bento

Moqueca de Dourado.

Mais informações: (27) 98131-8774.

Instagram: @daoborba.

Moqueca capixaba do restaurante Pierrot da Praia Crédito: Márcio Scheppa

Restaurante Pierrot da Praia

Moqueca: todas as opções do cardápio da casa.

Mais informações: (27) 3243-1677.

Facebook: @RestaurantePierrotDaPraiaManguinhos.

SOBREMESAS

Taça Morangoffee da doceria MaviSucrée Crédito: Márcio Scheppa

MaviSucrée Doceria

Sobremesa: Taça Morangoffee - Crocante de biscoito, creme belga, creme Ninho, geleia de morango, morangos frescos, suspiro e 1 bola de sorvete.

Instagram: @mavisucree_doceria.

Taça Honey Be da Carmen Carloni Confeitaria Crédito: Carmen Carloni

Carmen Carloni Confeitaria

Sobremesa: Taça Honey Be, com base de creme belga, pão de mel, sorvete de doce de leite em pedaços e cobertura de chocolate.

Mais informações: (27) 99978-0725.

3º CIRCUITO DA MOQUECA CAPIXABA

Quando: 30 e 31 de outubro, das 12 h às 17 h

Onde: Balneário de Manguinhos, Serra

Quanto: R$ 30 a porção individual para degustação de moqueca e R$ 20 a porção individual para degustação de sobremesa.

