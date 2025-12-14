Festas de final de ano da empresa: como brilhar sem escorregar nas gafes

As festas corporativas de fim de ano trazem entusiasmo, mas também expectativa.



A confraternização é uma oportunidade valiosa de fortalecer laços e mostrar que você faz parte da equipe, dentro e fora do expediente. Lembre-se: festa da empresa também é trabalho, e nossa imagem será percebida. Por isso, a presença é importante; faltar sem motivo legítimo pode passar a impressão de desinteresse.



Vá com estilo e bom senso. A pontualidade é um ótimo cartão de visita, e o look deve ser elegante, atual e discreto. Ousadia excessiva pode gerar interpretações equivocadas. No evento, deixe os temas de trabalho em segundo plano. Aproveite para conhecer melhor seus colegas, conversar de forma leve e construir conexões genuínas. Pedidos de aumento, conversas sobre promoções ou levar acompanhantes sem autorização devem ser evitados.