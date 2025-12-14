  • Luciana Almeida

    É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

Festas de final de ano da empresa: como brilhar sem escorregar nas gafes

Publicado em 14/12/2025 às 12h00
Festas de final de ano da empresa

Festas de final de ano da empresa. Crédito: Pavel Danilyuk/Pexels

As festas corporativas de fim de ano trazem entusiasmo, mas também expectativa.

A confraternização é uma oportunidade valiosa de fortalecer laços e mostrar que você faz parte da equipe, dentro e fora do expediente. Lembre-se: festa da empresa também é trabalho, e nossa imagem será percebida. Por isso, a presença é importante; faltar sem motivo legítimo pode passar a impressão de desinteresse.

Vá com estilo e bom senso. A pontualidade é um ótimo cartão de visita, e o look deve ser elegante, atual e discreto. Ousadia excessiva pode gerar interpretações equivocadas. No evento, deixe os temas de trabalho em segundo plano. Aproveite para conhecer melhor seus colegas, conversar de forma leve e construir conexões genuínas. Pedidos de aumento, conversas sobre promoções ou levar acompanhantes sem autorização devem ser evitados.

Também é essencial saber a hora de sair. Não é preciso ficar até o final; despedir-se com educação e agradecer demonstra consideração.

Atenção à bebida: celebrar faz parte, mas exageros comprometem sua imagem por muito mais tempo do que a festa dura.

No fim, a regra é simples: aproveite com alegria e elegância. Assim, você garante boas lembranças, boas relações e inicia o novo ano com a reputação em alta.

Até a próxima!

