Pequenos rituais que nos lembram que vínculos reais se constroem na presença. Crédito: Tualek Photographer/Shutterstock

Há um mês entrei para uma confraria de mulheres que se reúnem para apreciar bons vinhos.



Ironia: meu metabolismo não se dá muito bem com os tintos, então beber muito não é opção. Você pode pensar: “Então por que entrar?” Simples, o vinho é só o pretexto.



O que eu buscava era o encontro.

Existe algo especial em sentar à mesa, mesmo com apenas um gole simbólico. Conhecer gente nova, fortalecer amizades antigas e trocar ideias que não cabem no ritmo acelerado do dia a dia ganha outra dimensão quando acontece ao vivo, olho no olho. Ali percebi que o verdadeiro valor de uma confraria não está na taça, mas na conexão.

E isso vale para qualquer formato: feminino, masculino, misto; em torno de vinhos, livros, filmes, chás ou o que mais unir pessoas.

A essência é a mesma: a troca genuína, o riso espontâneo, o sentimento de pertencimento.

Pequenos rituais que nos lembram que vínculos reais se constroem na presença.

Mesmo sem brindar com grandes goles, saio desses encontros nutrida de outra forma: pela energia boa que só gente de verdade oferece. No fim, o poder positivo de uma confraria é esse mostrar que a vida fica mais rica quando celebrada em boa companhia.

Um brinde ao que realmente importa.

Até a próxima!

