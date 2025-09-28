Da coxinha ao cajuzinho: comida de festa deve  despertar memórias afetivas

Não se trata de escolher entre o tradicional e o gourmet, mas de equilibrar sabores e memórias. Crédito: Shutterstock/ Regiane_Ferraz

Toda festa tem um objetivo em comum: celebrar algo especial e agradar os convidados. E poucas coisas cumprem esse papel tão bem quanto a comida, especialmente aquela que desperta memórias afetivas.



Por muito tempo, servir coxinha, risoles, kibe e cajuzinho foi visto como algo "cafona". Isso se reforçou com frases como a do personagem Caco Antibes, vivido por Miguel Falabella, no programa de TV 'Sai de Baixo'. “Aniversário de pobre só tem cajuzinho e cocrete.”

Mesmo dita com humor, essa fala ajudou a cristalizar um preconceito. Mas será que ainda faz sentido manter essa visão?

Hoje, vivemos um momento em que valorizamos o simples, o afetivo e o autêntico. Esses clássicos da culinária popular são quase unanimidade — e podem, sim, dividir espaço com petiscos e doces mais elaborados. Não se trata de escolher entre o tradicional e o gourmet, mas de equilibrar sabores e memórias.

Etiqueta contemporânea é saber acolher com afeto e bom gosto. E isso inclui valorizar o que nos representa.

Então, por que não servir com orgulho uma boa coxinha?

Até a próxima!

