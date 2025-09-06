  • Luciana Almeida

    É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

Como dar atenção aos convidados e aproveitar a festa

Publicado em 06/09/2025 às 10h00
Recentemente, durante um evento para cerca de trinta pessoas na casa de uma amiga, ela me confidenciou uma pequena inquietação: não conseguia dar atenção a todos os convidados. Essa é uma preocupação comum entre quem recebe.

Mas aqui vai uma verdade libertadora: quando o grupo ultrapassa quinze pessoas, é praticamente impossível oferecer atenção exclusiva a cada um. E tudo bem!

Receber bem não significa estar disponível o tempo todo, mas sim criar um ambiente acolhedor e generoso.

Se você organizou sua casa com carinho, preparou o que estava ao seu alcance e pensou no conforto de quem chega, já fez mais do que o suficiente. Esse gesto, por si só, é uma forma de prestigiar seus convidados.

Uma dica valiosa: distribua os convidados em grupos de afinidade. Mesas ou cantinhos pensados para pessoas que se conhecem ou têm interesses em comum criam uma atmosfera mais fluida e divertida.

O anfitrião pode e deve circular, sorrir, brindar, dar boas-vindas e depois deixar que as conversas ganhem vida própria. Festa boa não é aquela em que o anfitrião se desdobra em mil, mas sim aquela em que todos se sentem à vontade.

O segredo está em proporcionar boas conexões e deixar que a alegria circule naturalmente.

Até a próxima!

