Gafe: você sabe sair dela com elegância?

Rir é sempre o melhor remédio. Crédito: Shutterstock

Celebridade ou não, todo mundo está a um tropeço de uma boa gafe. A diferença? Quando você é famoso, o mundo inteiro assiste.



Mas o mais curioso nem é o erro é o depois. Porque, acredite: errar é humano, mas se recuperar com elegância é uma arte.



Lembra quando Jennifer Lawrence tropeçou no Oscar? Ela caiu com tanta naturalidade que virou meme.



Já Will Smith, ao estourar no tapa em plena cerimônia, mostrou como um momento impulsivo pode apagar anos de prestígio. A reação posterior, o pedido de desculpas, o silêncio ou a falta dele,tudo pesa.

Mas e nós, meros mortais? A lógica é a mesma. Já tropeçou na frente de todo mundo? Ria de si mesmo.

Veja também A gente vive se comparando. E isso cansa

Mandou mensagem errada? Peça desculpas com leveza. Falou sem pensar? Reconheça sem drama.

A elegância não está em nunca errar, mas em saber contornar o erro com humildade, bom humor e respeito.

No fim das contas, o que fica não é a gafe, é a forma como você reagiu.

A verdadeira classe não depende de fama nem de holofote. Ela aparece quando o palco desaba e, mesmo assim, você escolhe manter a postura.

Até a próxima!

Este vídeo pode te interessar

Este texto não traduz, necessariamente, a opinião de HZ.

A Gazeta integra o Saiba mais