A gente vive se comparando. E isso cansa

Se comparar com alguém nas redes sociais é ruim. Mas tem um ponto positivo. Crédito: Egoitz Bengoetxea / Shutterstock

Você já se pegou olhando a vida de alguém nas redes sociais e pensando: “Por que a minha não é assim?”



Calma, você não está sozinho. A comparação social é algo que todo mundo faz — é quase automático. A gente olha o que o outro tem, como se veste, onde viaja, e acaba medindo nossa própria vida com essa régua.



O problema é que, muitas vezes, comparamos nosso “bastidor” com o “palco” dos outros. A pessoa posta só o melhor ângulo, o melhor momento, a vitória do dia. E a gente se sente pra baixo, achando que está ficando pra trás. Isso pode gerar ansiedade, baixa autoestima e uma sensação de que nada é suficiente.