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Comportamento

O poder das boas maneiras

Gestos simples como ouvir o outro atentamente e ter uma abordagem otimista são fundamentais para criar um ambiente harmonioso

Publicado em 17 de Novembro de 2024 às 15:05

Publicado em 

17 nov 2024 às 15:05
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Aperto de mão / educação / cumprimento
Aperto de mão com firmeza transmite confiança Crédito: nampix/Shutterstock
As regras de comportamento são fundamentais para construir uma imagem de credibilidade. Nossas atitudes, palavras e maneiras de agir refletem quem somos e influenciam nossas relações sociais e profissionais. Etiqueta e respeito são essenciais para criar um ambiente harmonioso e conquistar a confiança dos outros.
10 comportamentos fundamentais para causar boa impressão e ter credibilidade:

1. Postura corporal adequada

Manter uma postura ereta e aberta transmite confiança e respeito.

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2. Saudações cordiais

Um simples "bom dia" ou "como vai?" faz a diferença na percepção dos outros.

3. Escuta ativa

Ouvir atentamente cria uma imagem de respeito e interesse genuíno.
Mulheres conversando
É preciso saber escutar o outro Crédito: Shutterstock

4. Cumprimentar com firmeza

Um aperto de mão firme transmite confiança e segurança.

5. Ser educado em todas as interações

A educação é um reflexo do respeito que temos pelo outro, independentemente da situação.

6. Comunicação clara

Falar de forma clara e objetiva evita mal-entendidos e demonstra clareza de pensamento.

7. Respeito ao espaço alheio

Evitar invadir o espaço pessoal de outros transmite consideração.

8. Cumprir promessas

Ser confiável é um dos pilares para construir credibilidade.

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9. Atitudes positivas

Ter uma abordagem otimista e proativa atrai boas oportunidades.

10. Aparência cuidada

Cuidar da higiene pessoal e vestimenta reflete respeito por si mesmo e pelos outros.
Esses comportamentos simples, mas poderosos, são essenciais para quem deseja causar uma boa impressão e projetar uma imagem de credibilidade no mundo moderno.
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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