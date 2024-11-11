O que é "save the date"?

O 'save the date' é uma espécie de pré-convite Crédito: Silvia ND/Shutterstock

Traduzido literalmente como "salve a data", o "save the date" é uma forma de garantir que os convidados reservem a data do evento com antecedência. Funciona como um pré-convite, informando a data e o tipo de evento, como casamentos, aniversários ou batizados, para que as pessoas possam se organizar.

Esse aviso pode ser enviado de várias formas: um cartão impresso, e-mail, vídeo ou até mesmo um imã de geladeira, dependendo da criatividade e do estilo do evento. O importante é incluir a data, o tipo de evento e, se possível, o horário, para facilitar a organização dos convidados, até mesmo quanto ao traje.

Quanto à antecedência, para eventos formais como casamentos e corporativos, o ideal é enviar o "save the date" cerca de quatro meses antes. Para ocasiões mais informais, o prazo pode ser mais curto. Essa prática é uma excelente maneira de garantir que seus convidados marquem o dia e não percam a festa!