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O que é "save the date"?

Aviso pode ser enviado de várias formas: um cartão impresso, e-mail, vídeo ou até mesmo um imã de geladeira

Publicado em 11 de Novembro de 2024 às 11:04

Publicado em 

11 nov 2024 às 11:04
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Save the date / Convite de festa
O 'save the date' é uma espécie de pré-convite Crédito: Silvia ND/Shutterstock
Traduzido literalmente como "salve a data", o "save the date" é uma forma de garantir que os convidados reservem a data do evento com antecedência. Funciona como um pré-convite, informando a data e o tipo de evento, como casamentos, aniversários ou batizados, para que as pessoas possam se organizar.
Esse aviso pode ser enviado de várias formas: um cartão impresso, e-mail, vídeo ou até mesmo um imã de geladeira, dependendo da criatividade e do estilo do evento. O importante é incluir a data, o tipo de evento e, se possível, o horário, para facilitar a organização dos convidados, até mesmo quanto ao traje.

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Quanto à antecedência, para eventos formais como casamentos e corporativos, o ideal é enviar o "save the date" cerca de quatro meses antes. Para ocasiões mais informais, o prazo pode ser mais curto. Essa prática é uma excelente maneira de garantir que seus convidados marquem o dia e não percam a festa!
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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