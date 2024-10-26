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Comportamento

Quem é "doutor"?

Pessoas em cargos de importância e até homens que usam paletó e gravata recebem essa denominação. Mas será que é correto?

Públicado em 

26 out 2024 às 15:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Aperto de mão / Cumprimento / Negócios
Muitas pessoas usam 'doutor' por questão de respeito e cordialidade Crédito: David Gyung/Shutterstock
Recebi de uma leitora a seguinte dúvida: o dono da empresa onde trabalho faz questão de ser chamado de doutor. Ele é um empresário bem-sucedido, de origem humilde, e não cursou faculdade. Nesse caso, é correto usar o termo doutor?
Vamos lá! Se entendi bem, o dono da empresa é o seu chefe, certo? Portanto, caro leitor, se você está satisfeito com o seu emprego e ele prefere ser chamado assim, chame-o até de Rei, se for o caso!
Mas, em rigor, o termo “doutor” surgiu na Europa para distinguir aqueles que possuíam um notável conhecimento. No Brasil, entretanto, a situação é bem diferente. Aqui, “doutor” é um título que parece se expandir para todos os cantos.

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Profissionais liberais e pessoas em cargos de importância, tanto no setor público quanto no privado, costumam ser chamados assim. Até mesmo homens, apenas pelo uso de paletó e gravata, recebem essa denominação na linguagem popular, como uma forma de reverência e respeito. E quem tem carro? Ah, esse também vira “doutor” quando alguém pede para olhar o veículo!
De fato, o verdadeiro doutor é aquele que concluiu, com aproveitamento, um curso de doutorado e defendeu uma tese aprovada por uma banca examinadora.
O Manual de Redação e Estilo da Presidência da República Brasileira esclarece: "doutor não é forma de tratamento, mas sim um título acadêmico. Evite usá-lo indiscriminadamente. Como regra geral, empregue-o apenas em comunicações dirigidas a pessoas que tenham tal grau acadêmico, por terem concluído curso universitário de doutorado. É comum designar como doutores os bacharéis, especialmente em Direito e Medicina. Nos demais casos, o tratamento Senhor confere a desejada formalidade às comunicações."
E assim, seguimos na curiosa dança das denominações!
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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