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Vitrine na vida

Perfil profissional x pessoal nas redes sociais

Cuidado com o que compartilha. Lembre-se: você é a sua marca. Somos todos vistos como pessoas, e isso conta muito nas redes

Públicado em 

28 set 2024 às 13:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Mulher mexendo no celular / rede social
Quando você posta nas redes sociais, está mostrando um pouco de si Crédito: Shutterstock
Hoje em dia, as redes sociais são como vitrines da nossa vida. A linha entre perfil profissional e pessoal está cada vez mais estreita.
As pessoas querem conhecer quem está por trás da marca, e isso vale para todos nós.
Quando você posta, está mostrando um pouco de si.
Cuidado com o que compartilha: opiniões polêmicas e excesso de exibicionismo podem prejudicar sua imagem.

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O ideal é trazer conteúdos que tenham relevância e façam as pessoas refletirem.
E se você postar algo pessoal, como uma foto em família, que tal conectar isso ao seu trabalho?
Falar sobre a importância das relações pode agregar valor ao que você compartilha.
Lembre-se: você é a sua marca.
Cultive conexões autênticas e cuide da sua imagem.
Afinal, somos todos vistos como pessoas, e isso conta muito nas redes.
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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