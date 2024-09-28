Perfil profissional x pessoal nas redes sociais

Quando você posta nas redes sociais, está mostrando um pouco de si Crédito: Shutterstock

Hoje em dia, as redes sociais são como vitrines da nossa vida. A linha entre perfil profissional e pessoal está cada vez mais estreita.

As pessoas querem conhecer quem está por trás da marca, e isso vale para todos nós.

Quando você posta, está mostrando um pouco de si.

Cuidado com o que compartilha: opiniões polêmicas e excesso de exibicionismo podem prejudicar sua imagem.

O ideal é trazer conteúdos que tenham relevância e façam as pessoas refletirem.

E se você postar algo pessoal, como uma foto em família, que tal conectar isso ao seu trabalho?

Falar sobre a importância das relações pode agregar valor ao que você compartilha.

Lembre-se: você é a sua marca.

Cultive conexões autênticas e cuide da sua imagem.

Afinal, somos todos vistos como pessoas, e isso conta muito nas redes.