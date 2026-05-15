Jovens mortos em ataque em Vila Velha: após 2 meses, famílias seguem sem respostas

Já se passaram dois meses desde que o barbeiro Lázaro Ferreira, de 25 anos, e o atendente Eiglison Lopes, também de 25 anos, foram mortos a tiros durante um ataque no bairro Ulisses Guimarães, em Vila Velha. O crime aconteceu no dia 12 de março, quando criminosos passaram pela região efetuando disparos. Até o momento, a Polícia Civil não divulgou nenhuma prisão relacionada ao caso.





Questionada sobre o andamento das investigações, a corporação informou que o caso “segue sob investigação da Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vila Velha e detalhes não serão divulgados". Ainda segundo a polícia, “as equipes estão atuando com afinco diariamente, com o objetivo de oferecer respostas aos familiares, não apenas deste caso, mas também de todos os inquéritos em andamento na unidade”.





Para os familiares, a falta de respostas aumenta ainda mais o sofrimento. “Meu filho estava passando de moto para ir comprar carne para o almoço. Estou aqui, noites sem dormir, noites chorando, não tive nenhum apoio, nenhum retorno do Estado”, desabafou Fernanda Souto, mãe de Eiglison.





O jovem foi atingido enquanto passava de motocicleta pela rua. Ele morava no bairro. Já Lázaro foi baleado no momento em que abria a própria barbearia.

Na época do crime, a Polícia Militar informou que o ataque teria sido promovido por integrantes da facção Terceiro Comando Puro ( TCP ) em território dominado pelo Primeiro Comando de Vitória ( PCV ). As duas organizações criminosas estariam em conflito desde o início daquela semana.





Eiglison, que além de atendente trabalhava como entregador no contraturno, deixou uma filha de 5 anos. “Por que a polícia ainda não tomou uma atitude? Onde estava o patrulhamento daquela região no momento e por qual motivo não há câmeras de segurança no local já que lá é um bairro de alta criminalidade?”, questionou a mãe dele.