Abaixe o volume da voz

Uma ligação ou um áudio que você recebe são mensagens pessoais endereçadas a apenas você Crédito: Shutterstock

O mundo segue em constantes mudanças e nem sempre evoluindo em alguns comportamentos. Vamos refletir sobre alguns hábitos que infelizmente tem se tornado constantes e irritando todos à volta como falar alto e usar os celulares no viva voz em ambientes públicos.

Veja bem: uma ligação telefônica ou um áudio que você recebe são mensagens pessoais endereçadas a você. Não há motivo para ouvi-la em alto volume ao lado de pessoas que você nunca viu, como dentro de ônibus, metrôs, lojas, restaurantes, consultórios médicos, enfim. É muito deselegante. Não seja essa pessoa. É preciso educação e discrição.

Isso também se aplica ao péssimo hábito de falar alto. Falar alto pode sugerir que a pessoa precisa se impor pelo volume, porque, pela qualidade das ideias expressas pela fala, ela jamais será capaz de fazer suas opiniões serem levadas em conta.

Há uma diferença enorme em falar alto para uma plateia de seiscentas pessoas e falar alto no trabalho, por exemplo. É feio falar muito alto, quando é possível conversar. Normalmente quem age assim denota um comportamento exibicionista, parece que precisam chamar atenção a todo o momento. Tipo: “Estou aqui, por favor, me veja!”.

Falar no tom correto a cada ambiente, grupo de pessoas e contexto significa autoestima adequada e, consequentemente, comunicação eficaz e transparente. Quando isso acontecer com você a melhor maneira de lidar é: mostrar o contrário daquilo que ela faz. Falar baixo e com calma, esta é uma forma inteligente e sábia de agir. Assim, você tem grandes chances de ensinar “sutilmente” sem ser agressivo, resolvendo tudo no diálogo e compreensão.