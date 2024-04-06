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Cotidiano

A amizade afeta de forma positiva a nossa saúde física

Além das questões emocionais e mentais, a amizade já é estudada como um fator importante na melhora da saúde física

Públicado em 

06 abr 2024 às 08:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Imagem Edicase Brasil
Ser amigo e ter amigos é uma das mais lindas dádivas Crédito: Shutterstock
Eu amo tanto os meus amigos e eles me fazem tão bem que eu logo entendi o resultado da pesquisa que mostra que a amizade afeta de forma positiva a nossa saúde física, pois reforça o nosso sistema imunológico.
Ser amigo e ter amigos é uma das mais lindas dádivas! É aceitar o outro do jeito que ele é e respeitá-lo em suas escolhas. E isso vai muito além de concordar com tudo o que o amigo faz. Um amigo te resgata de um dia mais vazio, te impulsiona para frente.
Além das questões emocionais e mentais, a amizade já é estudada como um fator importante na melhora da saúde física. Segundo os estudos, isso acontece porque a amizade ajuda o cérebro a produzir ocitocina, o “hormônio do amor”, além de aumentar a produção de neurotransmissores positivos, o que ajuda o órgão a manter-se ativo. Todo esse conjunto de benefícios, fortalece a nossa imunidade, pois reduz o estresse.
Outro benefício da amizade é conseguir manter seu coração mais saudável. As emoções positivas influenciam nos batimentos cardíacos. Portanto, pessoas felizes apresentam menor risco de ter um infarto, afinal, o estresse é um dos maiores fatores de risco para o surgimento dessas doenças. Viva e cuide de suas amizades todos os dias!
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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