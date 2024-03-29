A verdade é melhor caminho

Refletir para encarar a verdade é libertador Crédito: Pexels

Nesta semana, o caso da princesa Kate Middleton me fez lembrar sobre a importância da verdade em nossas vidas. Ela anunciou que está em tratamento contra um câncer no abdômen e o fato dela tornar a público a sua verdade gerou uma comoção mundial com mensagens de apoio e orações que emocionaram de forma positiva, a princesa.

Às vezes tentamos esconder doenças ou problemas, mas sendo você uma pessoa pública ou não, esconder a verdade só dificulta a forma de lidar com a situação e dá margem para especulações desnecessárias.

Kate Middleton, princesa de Gales, anuncia que está com câncer Crédito: Instagram/Reprodução

Encarar a verdade é muito mais libertador do que parece. Freud já dizia que “descansamos na verdade”, ou seja, é um alívio poder expressar o que sentimos. Falar sobre que nos angustia é trabalhar o problema de forma mais leve e profunda retirando dele o tabu e descobrindo que não estamos sós.

Compartilhar é importante e faz parte do processo de entendermos o que está acontecendo com a gente e exercitar a aceitação. Externar isso vai nos ajudar e também encorajar outras pessoas a fazerem o mesmo. E assim, descobriremos que outras pessoas também já passaram pelos mesmos desafios e podem ser mestres em nossa caminhada.