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Comportamento

Ser feliz no simples

Felicidade significa ter um almoço memorável e com tempo suficiente com um amigo, é estar presente e apreciar um belo pôr do sol

Publicado em 23 de Março de 2024 às 09:00

Publicado em 

23 mar 2024 às 09:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Mulher feliz no pôr do sol
Apreciar um belo pôr do sol é um momento de felicidade Crédito: Shutterstock
Quem olha o mundo com simplicidade desfruta das coisas que a maioria esquece. Já percebeu? Valorizar um sorriso, apreciar um belo pôr do sol, desfrutar de uma refeição com os amigos.
A felicidade é simples, e quando você descobre isso ela deixa de ser uma espera e passa a ser um minuto, um segundo. E é de minutos e segundos que se faz a vida.
Essa virtude parte do pensamento e da flexibilidade de quem reconhece que não sabe de tudo, que é preciso abrir espaço para a escuta e para a compreensão, sem deixar espaço para o egoísmo. A simplicidade faz de uma pessoa comum um ser especial.
É estar presente nas situações e usufruir da vida. Significa ter um almoço memorável e com tempo suficiente com um amigo olhando-o profundamente nos olhos e compreendendo-o.
Estar pleno onde estiver sabendo discernir o essencial do não essencial, afinal, viver não é esperar a tempestade passar, é aprender a dançar na chuva. Do seu jeito simples de ser.
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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