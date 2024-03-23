Ser feliz no simples

Apreciar um belo pôr do sol é um momento de felicidade Crédito: Shutterstock

Quem olha o mundo com simplicidade desfruta das coisas que a maioria esquece. Já percebeu? Valorizar um sorriso, apreciar um belo pôr do sol, desfrutar de uma refeição com os amigos.

A felicidade é simples, e quando você descobre isso ela deixa de ser uma espera e passa a ser um minuto, um segundo. E é de minutos e segundos que se faz a vida.

Essa virtude parte do pensamento e da flexibilidade de quem reconhece que não sabe de tudo, que é preciso abrir espaço para a escuta e para a compreensão, sem deixar espaço para o egoísmo. A simplicidade faz de uma pessoa comum um ser especial.

É estar presente nas situações e usufruir da vida. Significa ter um almoço memorável e com tempo suficiente com um amigo olhando-o profundamente nos olhos e compreendendo-o.

Estar pleno onde estiver sabendo discernir o essencial do não essencial, afinal, viver não é esperar a tempestade passar, é aprender a dançar na chuva. Do seu jeito simples de ser.