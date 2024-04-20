Devemos cultivar a paciência, gratidão e respeito pelos idosos Crédito: Shutterstock

Estudos mostram que, por conta da longevidade que estamos vivendo, somos a primeira geração que está envelhecendo com os pais vivos e ainda estamos cuidando dos nossos filhos e quiçá, netos.

A essa vida sobrecarregada deram o nome de geração sanduíche. O termo surgiu nos Estados Unidos e logo foi assimilado por aqui, como uma novidade cultural que atinge principalmente as mulheres, sendo que a grande maioria está atuante no mercado de trabalho.

Por isso, reflito sobre como devemos cultivar a paciência, a gratidão e o respeito pelos nossos idosos neste tempo de delicadeza, carinho e cuidados especiais. Cuidar de quem cuidou de nós. Se você estiver passando por essa situação, respire fundo e siga em frente na fé.

Sempre que tiver a oportunidade, diga aos seus pais ou aos que cuidaram de você . “Sem o apoio de vocês, eu jamais conseguiria conquistar tudo o que conquistei. Sem o amor de vocês, eu não saberia qual o significado de amor incondicional. Sem os cuidados de vocês, eu não teria a capacidade de cuidar sem esperar nada em troca. Sem vocês, eu seria tão pouco”. Pratique e garanto que terá mais força para seguir.