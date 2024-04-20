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Comportamento

Cuidar de quem cuidou de nós

Sempre que tiver a oportunidade, diga aos seus pais ou aos que cuidaram de você: “Sem vocês, eu seria tão pouco”. Garanto que terá mais força para seguir

Públicado em 

20 abr 2024 às 17:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Cuidar de quem cuidou de nós
Devemos cultivar a paciência, gratidão e respeito pelos idosos Crédito: Shutterstock
Estudos mostram que, por conta da longevidade que estamos vivendo, somos a primeira geração que está envelhecendo com os pais vivos e ainda estamos cuidando dos nossos filhos e quiçá, netos.
A essa vida sobrecarregada deram o nome de geração sanduíche. O termo surgiu nos Estados Unidos e logo foi assimilado por aqui, como uma novidade cultural que atinge principalmente as mulheres, sendo que a grande maioria está atuante no mercado de trabalho.
Por isso, reflito sobre como devemos cultivar a paciência, a gratidão e o respeito pelos nossos idosos neste tempo de delicadeza, carinho e cuidados especiais. Cuidar de quem cuidou de nós. Se você estiver passando por essa situação, respire fundo e siga em frente na fé.
Sempre que tiver a oportunidade, diga aos seus pais ou aos que cuidaram de você . “Sem o apoio de vocês, eu jamais conseguiria conquistar tudo o que conquistei. Sem o amor de vocês, eu não saberia qual o significado de amor incondicional. Sem os cuidados de vocês, eu não teria a capacidade de cuidar sem esperar nada em troca. Sem vocês, eu seria tão pouco”. Pratique e garanto que terá mais força para seguir.
Até a próxima!

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É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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