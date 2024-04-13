A arte é para todos!

Abra a mente para os efeitos da arte em sua vida Crédito: Luciana Almeida

Minha vida sempre foi ligada à arte. A todos os tipos de manifestações de arte. Eu não consigo imaginar a vida sem esse olhar, sem essa disposição para tudo que existe de belo ao nosso redor. Desde criança, vivi experiências com a arte, com o teatro, com as pinturas, com as peças raras de antiquários que existiam na casa da minha avó. Tudo isso ajudou a construir a pessoa que sou hoje.

Quando eu vou a alguma exposição de arte ou ao cinema ou a uma apresentação de dança ou teatro, enfim, meus olhos naturalmente direcionam o meu foco para algo de belo. Isso faz tão bem à alma! Devemos lembrar também que esse belo de forma abundante também encontramos na natureza. Apreciar um jardim, a praia, o rio, uma fazenda, pássaros. Quando vamos comer algo ou experimentar novos sabores. Vamos tomar como exemplo, o vinho.

O importante não é você ser culto ou um sommelier de vinhos, e sim, se você sabe apreciar o que lhe faz bem e descobrir o seu próprio gosto pessoal. Não importa se você não sabe diferenciar um Merlot de um Malbec. O que vale é se você gostou e se soube apreciar aquele momento, aquele gosto, aquela experiência. O valor está em: você gostou? Te conquistou?

A arte me ajudou a construir o que sou hoje Crédito: Luciana Almeida

Gosto muito de uma frase que Pablo Picasso falou: “Em arte, procurar não significa nada. O que importa é encontrar”. E é isso que eu faço. Abra a mente para os efeitos da arte em sua vida. Ela pode te surpreender.