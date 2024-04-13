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Bem para a alma

A arte é para todos!

O importante é saber apreciar o que lhe faz bem e descobrir o seu próprio gosto pessoal. O valor está em: você gostou? Te conquistou?

Públicado em 

13 abr 2024 às 12:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

A arte é para todos!
Abra a mente para os efeitos da arte em sua vida Crédito: Luciana Almeida
Minha vida sempre foi ligada à arte. A todos os tipos de manifestações de arte. Eu não consigo imaginar a vida sem esse olhar, sem essa disposição para tudo que existe de belo ao nosso redor. Desde criança, vivi experiências com a arte, com o teatro, com as pinturas, com as peças raras de antiquários que existiam na casa da minha avó. Tudo isso ajudou a construir a pessoa que sou hoje.
Quando eu vou a alguma exposição de arte ou ao cinema ou a uma apresentação de dança ou teatro, enfim, meus olhos naturalmente direcionam o meu foco para algo de belo. Isso faz tão bem à alma! Devemos lembrar também que esse belo de forma abundante também encontramos na natureza. Apreciar um jardim, a praia, o rio, uma fazenda, pássaros. Quando vamos comer algo ou experimentar novos sabores. Vamos tomar como exemplo, o vinho.
O importante não é você ser culto ou um sommelier de vinhos, e sim, se você sabe apreciar o que lhe faz bem e descobrir o seu próprio gosto pessoal. Não importa se você não sabe diferenciar um Merlot de um Malbec. O que vale é se você gostou e se soube apreciar aquele momento, aquele gosto, aquela experiência. O valor está em: você gostou? Te conquistou?
A arte é para todos!
A arte me ajudou a construir o que sou hoje Crédito: Luciana Almeida
Gosto muito de uma frase que Pablo Picasso falou: “Em arte, procurar não significa nada. O que importa é encontrar”. E é isso que eu faço. Abra a mente para os efeitos da arte em sua vida. Ela pode te surpreender.
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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