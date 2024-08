Você se comunica bem?

Quem se comunica bem faz de tudo para tornar seu pensamento o mais claro ao expor suas ideias e opiniões. Isso é muito importante dentro de uma empresa e em todas as áreas da vida. Comunicar-se bem é a principal característica de uma equipe bem entrosada. Não existe bom relacionamento sem boa comunicação. Achar que o outro sabe ou que vai adivinhar, é uma atitude arriscada. É preciso saber informar, falar sobre as nossas expectativas, combinar as regras. Os valores das pessoas são diferentes por isso é preciso, de tempos em tempos, refazer e reafirmar os acordos

E o que é necessário para se ter uma boa comunicação? Faça o contato visual, olho no olho. No momento de uma conversa, esqueça o celular e as redes sociais. Ouça bem antes de falar, não force o diálogo, não interrompa e procure fazer mais perguntas do que apresentar as suas respostas. Quando for emitir uma opinião, tente não fazer rodeios, vá direto ao ponto sempre com educação e leveza.