Esteja aberto para as novas oportunidades

Já ouviu a frase "evolua 1% todos os dias"? Se ainda não, ela diz, de forma prática, sobre pequenas pílulas de conhecimento que somadas ao longo do tempo contribuem para que você esteja melhor preparado para aproveitar as oportunidades. Não limite-se a estar 100% pronto e tenha em mente ser alguém disposto a evoluir constantemente. Se você quer evoluir como pessoa e também em sua carreira, uma característica primordial é ter uma mente positiva.

E aí, em qual time você quer jogar? No dos pessimistas, cheios de argumentos e com nenhuma ação, ou no dos otimistas, que buscam e apontam sempre uma saída?