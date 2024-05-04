Como lidar com o inesperado?

Quando o inesperado vir, deixe vir, não seja inflexível Crédito: Shutterstock

Mudanças são frequentes e nem sempre esperadas. Saber lidar com alterações em sua rotina é essencial. Basta olhar pela janela que já se torna possível notar as mudanças no mundo. Das estações do ano que mudam uma paisagem ao passar dos dias que permitem o crescimento de plantas, do seu cabelo e tranquiliza sentimentos, tudo está em constante metamorfose.

Algumas modificações em nossa rotina, entretanto, nos pegam de surpresa e podem causar uma certa apreensão e níveis de ansiedade. Como manter o equilíbrio emocional?

Se você não pode contar com muito tempo para isso, é necessário buscar o caminho de ser mais flexível e aberto ao que é diferente. Quando o inesperado vir, deixe vir, não seja inflexível. Aceite e faça uma análise das situações. Viva o momento presente. Nada é por acaso.

Além disso, perceba-se e anote quais são seus pontos fortes a serem usados e quais são os que você ainda precisa trabalhar para se desenvolver. E para se prevenir ao inesperado, lhe dou alguns caminhos. O mais importante deles: conheça a ti mesmo. Reconheça as suas emoções. Conhecendo bem a si mesmo, você consegue compreender quais são os limites e como você pode expandi-los.

Liste as mudanças que você deve fazer em sua vida e trace planos para tirar essas ideias do papel. Mesmo que sejam alterações pequenas em seu modo de ser, isso ajudará a sua transformação, criando uma personalidade mais flexível e adaptável ao seu meio.