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Comportamento

Como lidar com o inesperado?

Algumas mudanças em nossa rotina nos pegam de surpresa e podem causar uma apreensão e ansiedade.  Saber lidar com isso é essencial

Publicado em 04 de Maio de 2024 às 12:00

Publicado em 

04 mai 2024 às 12:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Como lidar com o inesperado?
Quando o inesperado vir, deixe vir, não seja inflexível Crédito: Shutterstock
Mudanças são frequentes e nem sempre esperadas. Saber lidar com alterações em sua rotina é essencial. Basta olhar pela janela que já se torna possível notar as mudanças no mundo. Das estações do ano que mudam uma paisagem ao passar dos dias que permitem o crescimento de plantas, do seu cabelo e tranquiliza sentimentos, tudo está em constante metamorfose.
Algumas modificações em nossa rotina, entretanto, nos pegam de surpresa e podem causar uma certa apreensão e níveis de ansiedade. Como manter o equilíbrio emocional?
Se você não pode contar com muito tempo para isso, é necessário buscar o caminho de ser mais flexível e aberto ao que é diferente. Quando o inesperado vir, deixe vir, não seja inflexível. Aceite e faça uma análise das situações. Viva o momento presente. Nada é por acaso.
Além disso, perceba-se e anote quais são seus pontos fortes a serem usados e quais são os que você ainda precisa trabalhar para se desenvolver. E para se prevenir ao inesperado, lhe dou alguns caminhos. O mais importante deles: conheça a ti mesmo. Reconheça as suas emoções. Conhecendo bem a si mesmo, você consegue compreender quais são os limites e como você pode expandi-los.
Liste as mudanças que você deve fazer em sua vida e trace planos para tirar essas ideias do papel. Mesmo que sejam alterações pequenas em seu modo de ser, isso ajudará a sua transformação, criando uma personalidade mais flexível e adaptável ao seu meio.
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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