Aonde você guarda as suas memórias?

Me dei conta de que ter baús em casa faz parte da minha tradição familiar. Na casa da minha avó tinha um baú. Cresci brincando com as coisas que estavam lá. Vestidos de festa da minha avó, vestido de noiva da minha mãe, chapéus, fantasias. Na casa dos meus pais também tem um baú e, de tempos em tempos, vou até lá, abro-o e revisito a minha história olhando os vários álbuns de fotografias.



Somente ontem me dei conta que ter baús fazem parte da minha tradição familiar. Eu também tenho um baú cheio de fotos e fiquei a refletir sobre isso. Não temos que ficar olhando muito para o passado, mas foi ele que nos construiu. Ele é nossa base e é muito importante.