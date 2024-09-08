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Comportamento no trabalho

Como encarar uma demissão com profissionalismo

Lembre-se de que a impressão que você deixa ao sair é tão importante quanto a que causará no novo emprego

Públicado em 

08 set 2024 às 14:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

Demissão no trabalho: como agir?
Demissão no trabalho: como agir? Crédito: Shutterstock
Enfrentar uma demissão pode ser um momento difícil, gerando tristeza e frustração. No entanto, um verdadeiro profissional se destaca justamente em situações como essa. Após alguns dias para processar o ocorrido, é hora de agir com otimismo.
Envie um e-mail aos colegas e clientes, agradecendo pela convivência e informando seu telefone, endereço e e-mail pessoais. Mantenha um tom positivo e evite o termo "demitido". Em vez disso, informe que você está se desligando da empresa, destacando o aprendizado e as boas experiências vividas.

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Lembre-se de que a impressão que você deixa ao sair é tão importante quanto a que causará no novo emprego. Portanto, mantenha um tom de "até breve", e não de despedida definitiva.
Plante as sementes para novas oportunidades e mantenha uma imagem de profissionalismo.
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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