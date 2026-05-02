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Gastronomia

3 receitas para comemorar o Dia Mundial do Atum

Confira como preparar pratos rápidos e cheios de sabor para transformar o ingrediente em protagonista
Portal Edicase

Portal Edicase

Publicado em 02 de Maio de 2026 às 12:54

Atum selado com gergelim (Imagem: Didebashvili.GEO | Shutterstock)
Atum selado com gergelim Crédito: Imagem: Didebashvili.GEO | Shutterstock
Em 02 de maio é celebrado o Dia Mundial do Atum, um ingrediente de destaque nas cozinhas. Versátil, nutritivo e presente no dia a dia de muitos brasileiros, ele pode ir muito além das receitas básicas. “O atum é um ingrediente extremamente democrático. Ele vai bem do prato mais simples até uma preparação mais elaborada, sem perder sabor nem qualidade”, afirma o chef Erick Passarelli, à frente da Receitaria.
A seguir, ele indica três receitas com atum que mostram como é possível explorar diferentes sabores com praticidade e criatividade. Confira!

1. Atum selado com gergelim

Para quem quer impressionar sem complicação, essa receita entrega sabor e apresentação.

Ingredientes

Atum
  • 1 posta alta de atum fresco
  • Gergelim branco e preto e óleo vegetal a gosto
Molho
  • 20 ml de molho de soja
  • 10 ml de suco de limão
  • 1/4 de colher de chá de suco de gengibre
  • 2 gotas de óleo de gergelim

Modo de preparo

Em um recipiente, misture todos os ingredientes do molho. Tempere o atum com o molho e pressione no gergelim. Reserve. Aqueça uma frigideira com óleo vegetal em fogo médio e sele o atum por 30 a 45 segundos de cada lado, mantendo o interior cru. Desligue o fogo e fatie em lâminas. Sirva em seguida.

2. Sashimi de atum com molho ponzu

Uma opção leve e sofisticada, ideal para quem gosta de sabores frescos.

Ingredientes

Sashimi
  • 1 posta de atum fresco (de origem confiável), cortado em fatias finas
Molho ponzu
  • 40 ml de molho de soja
  • 20 ml de suco de limão
  • 10 ml de mirin
  • 1/2 colher de chá de gengibre ralado
  • 3 gotas de óleo de gergelim
  • Cebolinha picada a gosto

Modo de preparo

Em um recipiente, misture todos os ingredientes do molho e deixe descansar por pelo menos 15 minutos. Coe e sirva acompanhando o sashimi e a cebolinha.
Macarrão com manteiga e atum (Imagem: noemi_foodpictures | Shutterstock)
Macarrão com manteiga e atum Crédito: Imagem: noemi_foodpictures | Shutterstock

3. Macarrão com manteiga e atum

Uma receita rápida, perfeita para quem busca conforto e sabor em poucos minutos.

Ingredientes

  • 200 g de macarrão (ou 300 g de massa fresca)
  • 170 g de atum em óleo
  • 40 g de manteiga
  • 1 dente de alho
  • Sal, pimenta-do-reino moída, salsinha picada e raspas de limão a gosto
  • Água para cozinhar

Modo de preparo

Encha uma panela com água e leve ao fogo médio para ferver. Adicione sal e cozinhe o macarrão até ficar al dente. Desligue o fogo, escorra e reserve. Em uma panela, derreta a manteiga em fogo médio e refogue o alho sem deixar dourar. Acrescente o atum e desfaça-o levemente. Adicione a massa já cozida e finalize com salsinha e raspas de limão. Tempere com sal e pimenta-do-reino. Sirva em seguida.
Para o chef Erick Passarelli, mais do que seguir receitas, o importante é explorar possibilidades. “O atum permite combinações simples e criativas. Com poucos ingredientes, você consegue pratos equilibrados e muito saborosos”, finaliza.
Por Sarah Carvalho

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