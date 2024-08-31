A deselegância dos chicletes

Mascar chiclete é um hábito de muita gente Crédito: Shutterstock

Mania de criança, há muito tempo o chiclete grudou no hábito dos adultos.

Tem sempre alguém mascando. A secretária, o advogado, a atendente da loja, a namorada do irmão, o irmão, a amiga de infância...

Enfim, é só dar uma volta por aí e perceber a quantidade de pessoas mastigando, mastigando e mastigando.

Sei que é assunto polêmico e muitas pessoas irão dizer: isso é frescura, o que tem de mais?

Em minha opinião, não adianta nada estar com tudo impecável, roupas de grife, cabelo arrumado, maquiagem perfeita, joias lindas e mascando chiclete.

É feio de ver e ainda demonstra desatenção e desleixo, em qualquer situação, corporativa ou social. Não há elegância que resista.

Por mais discreta que a pessoa seja, não consegue disfarçar e, quando se é mais distraído, aí sim, abre-se a boca – tem até quem faça bolas.

Se você gosta dessa guloseima, aproveite quando estiver em casa, de preferência sozinho.

Ah, e assim que acabar de mascar, jogue no lixo. Nada de “colar” embaixo de mesas, cadeiras ou jogá-lo no chão, ok?

Aos que acham que estou sendo radical, fiquem à vontade. Mas, não me falem em elegância.