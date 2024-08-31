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Hábito

A deselegância dos chicletes

Basta dar uma volta por aí e perceber a quantidade de pessoas mastigando chicletes. Mas não há elegância que resista

Públicado em 

31 ago 2024 às 16:00
Luciana Almeida

Colunista

Luciana Almeida

A deselegância de mascar chicletes
Mascar chiclete é um hábito de muita gente  Crédito: Shutterstock
Mania de criança, há muito tempo o chiclete grudou no hábito dos adultos.
Tem sempre alguém mascando. A secretária, o advogado, a atendente da loja, a namorada do irmão, o irmão, a amiga de infância...
Enfim, é só dar uma volta por aí e perceber a quantidade de pessoas mastigando, mastigando e mastigando.

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Sei que é assunto polêmico e muitas pessoas irão dizer: isso é frescura, o que tem de mais?
Em minha opinião, não adianta nada estar com tudo impecável, roupas de grife, cabelo arrumado, maquiagem perfeita, joias lindas e mascando chiclete.
É feio de ver e ainda demonstra desatenção e desleixo, em qualquer situação, corporativa ou social. Não há elegância que resista.
Por mais discreta que a pessoa seja, não consegue disfarçar e, quando se é mais distraído, aí sim, abre-se a boca – tem até quem faça bolas.
Se você gosta dessa guloseima, aproveite quando estiver em casa, de preferência sozinho.
Ah, e assim que acabar de mascar, jogue no lixo. Nada de “colar” embaixo de mesas, cadeiras ou jogá-lo no chão, ok?
Aos que acham que estou sendo radical, fiquem à vontade. Mas, não me falem em elegância.
Até a próxima!

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Luciana Almeida

É jornalista e tem um olhar atento sobre comportamento, arte, relacionamentos e lifestyle. Compartilha as suas ideias sempre com a intenção de criar ambientes favoráveis ao desenvolvimento das pessoas

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