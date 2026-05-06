Stênio Garcia tem vitória na Justiça e deve receber valor mensal da ex; entenda

Stênio e Clarice se divorciaram em 1983. Após a separação, Cássia e Gaya moraram no apartamento por três anos, com a mãe ocupando o imóvel desde 2019.



Desde o começo do processo, Stênio afirmou ter sido demitido sem bens da Globo e que vive com o dinheiro da aposentadoria do INSS. O ator ainda diz ter sido abandonado "afetiva e materialmente" pelas filhas, não recebendo visitas, ligações ou auxílio para o pagamento de despesas e medicações.



O valor requerido por Stênio contempla indenização por perdas e danos, além dos gastos com o processo. A ação pede também que o ator recupere o controle do imóvel, mesmo que seja necessário o uso de "força policial".



Na última quarta-feira (29), o artista chegou a ser hospitalizado com um quadro de pressão alta, mas voltou rapidamente para se recuperar em casa após ser medicado. O mal-estar aconteceu na madrugada após Stênio completar 94 anos.