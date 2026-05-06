Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

  • Início
  • HZ
  • TV e Famosos
  • Stênio Garcia tem vitória na Justiça e deve receber valor mensal da ex; entenda
Após disputa familiar

Stênio Garcia tem vitória na Justiça e deve receber valor mensal da ex; entenda

O ator capixaba travava disputa judicial com as filhas desde 2025, pedindo o controle de um apartamento no Rio de Janeiro e uma indenização de R$ 200 mil
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 06 de Maio de 2026 às 15:20

Stênio Garcia informa que processo por posse de apartamento no Rio de Janeiro entra em segredo de justiça
Stênio Garcia tem vitória na Justiça e deve receber valor mensal da ex. Reprodução/Instagram/@steniogarciaoficial

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro concedeu uma vitória importante para Stênio Garcia na disputa contra as filhas, Cássia e Gaya Piovesan, e a ex-esposa, Clarice Piovesan, pelo imóvel no bairro de Ipanema, na zona sul da cidade. De acordo com a decisão da Justiça, o ator capixaba deverá receber R$ 5 mil mensalmente pelo uso do apartamento.

Stênio entrou com uma ação contra as filhas em 2025, procurando reaver o apartamento e receber uma indenização de R$ 200 mil. O ator doou o imóvel às herdeiras em 1992, quando as duas ainda eram menores de idade, mas reservando a si seu usufruto vitalício.

Luiz Mantovani, advogado do artista, disse ao Estadão que a determinação é "um divisor de águas". 

(A decisão é) uma vitória ainda parcial, uma vez que a juíza reconheceu apenas os 50% incontestáveis de Stênio, e os outros 50% que são igualmente pertencentes a ele, ainda serão discutidos no mérito

Luiz Mantovani, advogado de Stênio Garcia

"A decisão da magistrada Maria Cristina Slaibe está em congruência com os princípios constitucionais, fator que não esperávamos nada diverso disso", afirmou.

Mantovani ainda comentou sobre a cobertura midiática sobre o caso, dizendo que "a imprensa brasileira também vem exercendo papel fundamental de fiscalização social nesse caso, o que certamente auxilia em uma análise processual mais cuidadosa e harmonizada com os valores republicanos que todos defendemos".

Apesar da decisão favorável, Stênio e sua equipe jurídica seguirão com o processo para readquirir o controle integral do imóvel. "Seguiremos na busca pela completude da justiça, o que faremos em conjunto com os Doutores Sérgio Figueiredo e Fabiano Lopes", completou Mantovani.

Stênio Garcia processa filhas por posse de imóvel e diz ter sido abandonado
Stênio Garcia em almoço com suas filhas Cássia e Gaya, em 2015 Johnson Parraguez/EGO

Stênio e Clarice se divorciaram em 1983. Após a separação, Cássia e Gaya moraram no apartamento por três anos, com a mãe ocupando o imóvel desde 2019.

Desde o começo do processo, Stênio afirmou ter sido demitido sem bens da Globo e que vive com o dinheiro da aposentadoria do INSS. O ator ainda diz ter sido abandonado "afetiva e materialmente" pelas filhas, não recebendo visitas, ligações ou auxílio para o pagamento de despesas e medicações.

O valor requerido por Stênio contempla indenização por perdas e danos, além dos gastos com o processo. A ação pede também que o ator recupere o controle do imóvel, mesmo que seja necessário o uso de "força policial".

Na última quarta-feira (29), o artista chegou a ser hospitalizado com um quadro de pressão alta, mas voltou rapidamente para se recuperar em casa após ser medicado. O mal-estar aconteceu na madrugada após Stênio completar 94 anos.

Veja Também 

Stênio Garcia após harmonização facial

Em meio a briga com as filhas, Stênio Garcia passa mal e é hospitalizado após aniversário

Filhas de Stênio Garcia falaram sobre disputa judicial e pai se pronunciou

Filhas de Stênio Garcia negam que abandonaram o pai e ator contesta: ‘Elas estão mentindo’

Imagem de destaque

Capixaba Stênio Garcia fala sobre crise financeira e admite erros na vida

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Stênio Garcia Cultura
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Horóscopo do dia: previsão para os 12 signos em 10/05/2026
Serra x Vilavelhense, pela Copa Espírito Santo 2026
Vilavelhense vira, derrota o Serra e entra no G-4 da Copa Espírito Santo
Imagem de destaque
Dia das Mães: como surgiu a comemoração no Brasil e por que a data varia no mundo

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados