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Aos 94 anos

Em meio a briga com as filhas, Stênio Garcia passa mal e é hospitalizado após aniversário

Ator teria sentido um mal-estar durante a madrugada do dia 29, após comemorar seu aniversário de 94 anos
Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 30 de Abril de 2026 às 14:58

Stênio Garcia após harmonização facial
O ator Stenio Garcia, de 91 anos, surgiu com um novo visual  Reprodução/Fofocalizando

Em meio a disputa judicial com as filhas, o ator capixaba Stênio Garcia precisou ser hospitalizado na última quarta-feira (29) após um mal-estar sentido na madrugada. O ator foi levado ao hospital, onde foi constatado um quadro de pressão alta, conforme relatado por sua esposa, Marilene Saade. O acontecimento aconteceu logo após a comemoração do aniversário de 94 anos do ator na última terça-feira (28)


Stênio melhorou após receber medicação intravenosa e agora repousa em casa, onde a esposa monitora seus sinais vitais.

O artista já havia sido internado no final de março, e também deixou rapidamente o hospital após melhora do quadro. Na época, a esposa do ator não deu detalhes sobre o motivo da internação, dizendo apenas que "o corpo somatiza e desregula, mas já está tudo bem."

Stênio passa por momento intenso de disputa judicial com as filhas, Cássia e Gaya Piovesan, referente ao uso de um imóvel em Ipanema, na zona sul do Rio. O apartamento foi doado às filhas em 1986 pelo ator, que manteve direito vitalício de usufruto.

Entenda o caso

Filhas de Stênio Garcia falaram sobre disputa judicial e pai se pronunciou
Filhas de Stênio Garcia falaram sobre disputa judicial e pai se pronunciou Reprodução Instagram @steniograciaoficial e Reprodução Globoplay

Cássia e Gaya afirmam que moraram sozinhas no imóvel doado pelo pai durante três anos, quando ainda eram menores de idade, motivado pelo divórcio dos pais, em 1983. A mãe das duas, Clarice Piovesan, ocupa o apartamento desde 2019.

No último domingo (26), Cássia e Gaya deram entrevista ao Domingo Espetacular, da Record TV, onde contestaram a situação do apartamento e negaram as acusações de Stênio de que teria sido abandonado por elas. "Ele nunca precisou de ajuda nenhuma. Nem financeiramente, nem emocionalmente, nunca. Ele é um idoso de alto poder aquisitivo", disse Cássia ao programa.

Após a entrevista, o ator e a atual esposa rebateram as irmãs em comentários no Instagram.

Como não preciso? Elas nunca se importaram com minha saúde. Nem nas cirurgias elas foram, foi só a Marilene e amigos

Stênio Garcia, ator

"Não usem nossa imagem para explorarem mentiras na TV brasileira Chega de absurdos. Que vergonha disso tudo. Porque vocês não checam com documentos reais. É preciso ter veracidade", completou Marilene., após um mal-estar sentido na madrugada. O ator foi levado ao hospital, onde foi constatado um quadro de pressão alta, conforme relatado por sua esposa, Marilene Saade, ao programa Fofocalizando, do SBT.

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