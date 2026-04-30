Em meio a briga com as filhas, Stênio Garcia passa mal e é hospitalizado após aniversário

Em meio a disputa judicial com as filhas, o ator capixaba Stênio Garcia precisou ser hospitalizado na última quarta-feira (29) após um mal-estar sentido na madrugada. O ator foi levado ao hospital, onde foi constatado um quadro de pressão alta, conforme relatado por sua esposa, Marilene Saade. O acontecimento aconteceu logo após a comemoração do aniversário de 94 anos do ator na última terça-feira (28)



Stênio melhorou após receber medicação intravenosa e agora repousa em casa, onde a esposa monitora seus sinais vitais.



O artista já havia sido internado no final de março, e também deixou rapidamente o hospital após melhora do quadro. Na época, a esposa do ator não deu detalhes sobre o motivo da internação, dizendo apenas que "o corpo somatiza e desregula, mas já está tudo bem."



Stênio passa por momento intenso de disputa judicial com as filhas, Cássia e Gaya Piovesan, referente ao uso de um imóvel em Ipanema, na zona sul do Rio. O apartamento foi doado às filhas em 1986 pelo ator, que manteve direito vitalício de usufruto.

