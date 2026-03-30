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Processo de Stênio Garcia contra as filhas entra em segredo de Justiça: 'Momento de dor'

Ação de ator capixaba corre na Justiça desde 2025 e envolve posse de um imóvel no Rio de Janeiro

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Estadão Conteúdo

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Publicado em 30 de março de 2026 às 18:06

Stênio Garcia informa que processo por posse de apartamento no Rio de Janeiro entra em segredo de justiça
Stênio Garcia informa que processo por posse de apartamento no Rio de Janeiro entra em segredo de justiça Crédito: Reprodução/Instagram/@steniogarciaoficial

O processo judicial movido por Stênio Garcia contra as filhas pela posse de um apartamento localizado na zona sul do Rio de Janeiro passará a tramitar em segredo de justiça. A informação foi publicada pelo ator capixaba em seu perfil no Instagram, em nota assinada por seu advogado, Luiz Mantovani.

Na nota, o advogado lamenta a repercussão do caso e afirma que o ator e sua esposa, Mariana Saade, estão sofrendo com a exposição pública da ação. "O processo que tem como objetivo a disputa por um imóvel não é uma ação contra suas filhas, como vem sendo diuturnamente divulgado; a ação é um ato de subsistência e autopreservação da dignidade de Stênio que, hoje, contabiliza 93 anos", destaca o texto.

O comunicado também critica a ação da imprensa na repercussão do processo e reforça que o ator respeita as instituições midiáticas, mas pede que "o momento de dor de um idoso de 93 anos" possa ser vivido na privacidade familiar.

"Como artista, [Stênio] entende a preocupação de seus fãs e a curiosidade do público; contudo, algumas dores devem ser vivenciadas no ambiente reflexivo da privacidade, como neste caso específico em que a lei se mistura ao amor paternal de Stênio pelas filhas e ao desapontamento com as condutas apresentadas", diz a nota.

Por fim, a equipe jurídica do ator reforça que o caso será conduzido da melhor forma possível no âmbito judicial. "As medidas judiciais cabíveis já estão sendo tomadas, sejam as de natureza cível, sejam as de natureza criminal, para restabelecer o império da verdade e restituir a merecida paz que todos merecem na fase crepuscular da vida."

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Imagem - Stênio Garcia processa filhas por posse de imóvel e diz ter sido abandonado

Stênio Garcia processa filhas por posse de imóvel e diz ter sido abandonado

Relembre o caso

A ação movida por Stênio Garcia em outubro de 2025 envolve as filhas, Cássia e Gaya Piovesan, e a posse e controle de um apartamento localizado em Ipanema, na zona sul do Rio de Janeiro.

Em março deste ano, a equipe do ator confirmou a existência do processo ao Estadão. O artista explicou que possui direito de usufruto vitalício sobre o apartamento, mas afirma que as filhas estariam ocupando o local de maneira irregular e se recusando a devolver a posse.

No processo, Stênio também relata um cenário de fragilidade financeira após o fim do contrato com a Globo, e diz não receber apoio das filhas para questões médicas e ter sido negligenciado por elas no lado afetivo.

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