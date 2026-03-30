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Ausência de Sophie Charlotte no Melhores do Ano repercute, e atriz assiste 'do sofá'

Apesar de ser protagonista de 'Três Graças', ela não foi indicada à premiação

Publicado em 30 de março de 2026 às 10:50

Gerluce (Sophie Charlotte), em cena de 'Três Graças' Crédito: Fábio Rocha/Globo

A atriz Sophie Charlotte, a mocinha Gerluce de "Três Graças", não foi indicada a nenhum troféu no Melhores do Ano, da Globo. Ela também não foi à premiação, e sua ausência repercutiu nas redes sociais. O nome dela foi parar entre os temas de maior destaque.

A trama de Aguinaldo Silva levou estatuetas nas categorias Melhor Novela e com as atuações de Murilo Benício, Grazi Massafera e Alana Cabral.

No momento de receber o troféu, o diretor artístico Luiz Henrique Rios lembrou de Sophie e a parabenizou. "Ela está fazendo um negócio que não é normal, é inacreditável", disse.

Em vídeo e sem entrar em detalhes sobre sua ausência, Sophie agradeceu, parabenizou os colegas vencedores e disse que assistiria do sofá.

"Estou aqui em casa com meu filho que me perguntou por que eu não estava lá, mas estamos acompanhando do sofá", disse.

"Passando realmente para comemorar, para celebrar com quem me acompanha aqui a conquista da novela 'Três Graças' no Melhores do Ano. A conquista do Murilo, da Grazi, da Alana e todas as indicações que a nossa novela recebeu", emendou a atriz, que valorizou o projeto como um trabalho coletivo.

"Agradecer ao Luiz Henrique [diretor do folhetim], agradecer na verdade muito pelo Murilo ter lembrado de mim naquele momento. Murilo que é um ator que eu admiro tanto, que tenho um prazer tão grande de contracenar com ele, de aprender com ele", completou.

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