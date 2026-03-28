Na praia

Paolla Oliveira exibe tatuagens em fotos na praia e fãs elogiam

A atriz compartilhou uma sequência de fotos na praia e rapidamente virou assunto entre os seguidores, que não economizaram nos elogios

Publicado em 28 de março de 2026 às 13:13

Paolla Oliveira compartilhou uma sequência de fotos na praia Crédito: Reprodução @Paollaoliveirareal

Um registro simples foi o suficiente para movimentar as redes sociais. Paolla Oliveira compartilhou uma sequência de fotos na praia e rapidamente virou assunto entre os seguidores, que não economizaram nos elogios.

Nos cliques publicados nos stories, a atriz aparece aproveitando o cenário litorâneo. O que mais chamou atenção, no entanto, foram os detalhes: tatuagens delicadas no braço e no pé, além de acessórios coloridos que complementavam o visual leve e praiano.

Nos comentários e reposts, fãs exaltaram a beleza e o estilo da atriz. "Rainha", escreveu um seguidor. "Perfeita", comentou outro. Houve também quem brincasse com o impacto das imagens: "Mata não, mulher...", reagiu um internauta, em tom bem-humorado.

O momento marca também uma fase mais discreta da vida pessoal da artista. Paolla está solteira desde o fim do relacionamento com Diogo Nogueira, anunciado em dezembro de 2025. O casal esteve junto por cerca de cinco anos e comunicou a separação poucos dias antes do Natal, em uma publicação conjunta.

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