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Chuva provoca alagamentos na região central de Anchieta

Ruas próximas à Ponta dos Castelhanos e a Praça São Pedro foram atingidas, mas a água não invadiu imóveis, segundo a Defesa Civil

Publicado em 16 de Agosto de 2026 às 13:17

Beatriz Caliman

Beatriz Caliman

Publicado em 

16 ago 2026 às 13:17

A chuva que atingiu Anchieta na noite de sábado (15) provocou alagamentos na Praça São Pedro e em ruas próximas à Ponta dos Castelhanos, na região central do município, Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a Defesa Civil municipal, apesar dos transtornos, nenhum imóvel foi alagado. 


A Rua da Ponta dos Castelhanos, à beira-mar, ficou totalmente alagada. Em um vídeo, uma moradora aparece atravessando o trecho à pé. Também houve registros de acúmulo de água na estrada que liga a região à Praia dos Castelhanos. Na Praça São Pedro, segundo a Defesa Civil, a drenagem funcionou bem e escoou a água rapidamente. 

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