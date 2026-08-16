Chuva provoca alagamentos na região central de Anchieta

A chuva que atingiu Anchieta na noite de sábado (15) provocou alagamentos na Praça São Pedro e em ruas próximas à Ponta dos Castelhanos, na região central do município, Litoral Sul do Espírito Santo. Segundo a Defesa Civil municipal, apesar dos transtornos, nenhum imóvel foi alagado.





A Rua da Ponta dos Castelhanos, à beira-mar, ficou totalmente alagada. Em um vídeo, uma moradora aparece atravessando o trecho à pé. Também houve registros de acúmulo de água na estrada que liga a região à Praia dos Castelhanos. Na Praça São Pedro, segundo a Defesa Civil, a drenagem funcionou bem e escoou a água rapidamente.