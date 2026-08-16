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Eleições 2026

Conheça o perfil dos candidatos do ES que disputam duas vagas no Senado

No total, Espírito Santo tem 11 candidatos registrados na Justiça Eleitoral, sendo nove homens e duas mulheres

Publicado em 16 de Agosto de 2026 às 13:46

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

16 ago 2026 às 13:46
Eleições 2026 - Candidatos ao Senado Federal
O Espírito Santo tem 11 candidatos na disputa por duas vagas no Senado Federal Divulgação e Arte AG

Após o fim do prazo para registro de candidaturas na Justiça Eleitoral, que se encerrou no sábado (15), onze candidatos foram oficialmente lançados para concorrer às duas vagas no Senado Federal pelo Espírito Santo nas Eleições 2026. São dois candidatos a mais do que em 2022, quando houve nove na disputa pelo cargo.


Para o governo do Estado, estão registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cinco candidatos.


Os nomes dos que encabeçam a chapa já haviam sido apresentados nas convenções partidárias. Algumas candidaturas estão divididas em três grupos principais ligados aos candidatos ao governo. Outras estão incluídas em chapa puro-sangue, ou seja, com apenas um partido. Os apoios partidários podem ser aqueles oficializados em coligação ou informais. 


Na chapa do governador Ricardo Ferraço (MDB), que busca a reeleição, os concorrentes ao Senado são o ex-governador Renato Casagrande (PSB) e a ex-senadora Rose de Freitas (MDB). Os dois já foram senadores e tentam voltar ao Congresso Nacional.


Maguinha Malta (PL) e Evair de Melo (Republicanos) são os nomes para o Senado no grupo do ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos), que fechou coligação com o PL de Magno Malta

A federação Brasil da Esperança, composta por PT, PV e PCdoB, lançou o senador Fabiano Contarato (PT) à reeleição e o deputado federal Helder Salomão (PT) ao governo do Estado. 


A federação PSol-Rede oficializou a candidatura do professor Carlos Fabian (PSol) na disputa ao Senado. Mas, para o segundo nome, as legendas optaram por apoiar nomes diferentes, bem como ao governo do Estado.


Para o Senado, o indicado pelos dois partidos como segunda opção de voto é o petista Fabiano Contarato. Para a primeira cadeira, no entanto, a Rede não defenderá Fabian, mas, sim, o ex-governador Renato Casagrande (PSB). 


O PSol estará ao lado de Helder Salomão (PT) na busca pelo comando do governo estadual, enquanto a Rede apoiará o governador Ricardo Ferraço (MDB).

 

Outras legendas optaram por lançar candidaturas próprias. O Novo apresentou como candidato o vereador de Vitória Leonardo Monjardim. O senador Marcos do Val confirmou que vai tentar a reeleição pelo Avante.


O deputado estadual Wellington Callegari (DC) também teve a sua candidatura registrada pelo partido. O PSD confirmou o deputado estadual Sérgio Meneguelli ao Senado, e o ex-prefeito de Vila Velha Rodney Miranda lançou candidatura pelo PRTB.


Confira abaixo o perfil dos candidatos:


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