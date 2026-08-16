Conheça o perfil dos candidatos do ES que disputam duas vagas no Senado

Após o fim do prazo para registro de candidaturas na Justiça Eleitoral, que se encerrou no sábado (15), onze candidatos foram oficialmente lançados para concorrer às duas vagas no Senado Federal pelo Espírito Santo nas Eleições 2026. São dois candidatos a mais do que em 2022, quando houve nove na disputa pelo cargo.
Para o governo do Estado, estão registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cinco candidatos.
Os nomes dos que encabeçam a chapa já haviam sido apresentados nas convenções partidárias. Algumas candidaturas estão divididas em três grupos principais ligados aos candidatos ao governo. Outras estão incluídas em chapa puro-sangue, ou seja, com apenas um partido. Os apoios partidários podem ser aqueles oficializados em coligação ou informais.
Na chapa do governador Ricardo Ferraço (MDB), que busca a reeleição, os concorrentes ao Senado são o ex-governador Renato Casagrande (PSB) e a ex-senadora Rose de Freitas (MDB). Os dois já foram senadores e tentam voltar ao Congresso Nacional.
A federação Brasil da Esperança, composta por PT, PV e PCdoB, lançou o senador Fabiano Contarato (PT) à reeleição e o deputado federal Helder Salomão (PT) ao governo do Estado.
A federação PSol-Rede oficializou a candidatura do professor Carlos Fabian (PSol) na disputa ao Senado. Mas, para o segundo nome, as legendas optaram por apoiar nomes diferentes, bem como ao governo do Estado.
Para o Senado, o indicado pelos dois partidos como segunda opção de voto é o petista Fabiano Contarato. Para a primeira cadeira, no entanto, a Rede não defenderá Fabian, mas, sim, o ex-governador Renato Casagrande (PSB).
O PSol estará ao lado de Helder Salomão (PT) na busca pelo comando do governo estadual, enquanto a Rede apoiará o governador Ricardo Ferraço (MDB).
Outras legendas optaram por lançar candidaturas próprias. O Novo apresentou como candidato o vereador de Vitória Leonardo Monjardim. O senador Marcos do Val confirmou que vai tentar a reeleição pelo Avante.
O deputado estadual Wellington Callegari (DC) também teve a sua candidatura registrada pelo partido. O PSD confirmou o deputado estadual Sérgio Meneguelli ao Senado, e o ex-prefeito de Vila Velha Rodney Miranda lançou candidatura pelo PRTB.
Confira abaixo o perfil dos candidatos:
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