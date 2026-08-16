Conheça o perfil dos candidatos do ES que disputam duas vagas no Senado

Após o fim do prazo para registro de candidaturas na Justiça Eleitoral, que se encerrou no sábado (15), onze candidatos foram oficialmente lançados para concorrer às duas vagas no Senado Federal pelo Espírito Santo nas Eleições 2026. São dois candidatos a mais do que em 2022, quando houve nove na disputa pelo cargo.





Para o governo do Estado, estão registrados no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cinco candidatos.





Os nomes dos que encabeçam a chapa já haviam sido apresentados nas convenções partidárias. Algumas candidaturas estão divididas em três grupos principais ligados aos candidatos ao governo. Outras estão incluídas em chapa puro-sangue, ou seja, com apenas um partido. Os apoios partidários podem ser aqueles oficializados em coligação ou informais.





Na chapa do governador Ricardo Ferraço (MDB), que busca a reeleição, os concorrentes ao Senado são o ex-governador Renato Casagrande (PSB) e a ex-senadora Rose de Freitas (MDB). Os dois já foram senadores e tentam voltar ao Congresso Nacional.













Confira abaixo o perfil dos candidatos: