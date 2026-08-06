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Eleições 2026

ES tem 11 candidatos na disputa ao Senado; saiba quem são

Parte dos concorrentes integra um dos três grupos principais ligados a candidatos ao governo

Publicado em 06 de Agosto de 2026 às 17:56

Leticia Orlandi

Leticia Orlandi

Publicado em 

06 ago 2026 às 17:56
Senado Federal
Vagas no Congresso Nacional estão em disputa nas Eleições 2026
 Divulgação

Encerradas nesta semana as convenções partidárias, as legendas firmaram as coligações, ou neutralidade, e definiram as candidaturas tanto dos cargos majoritários – governador e senador – como dos proporcionais – deputados estaduais e federais. O calendário das assembleias, iniciado no dia 20 de julho, foi finalizado na última quarta-feira (5). 


Onze candidatos foram oficialmente lançados para concorrer às duas vagas no Senado Federal pelo Espírito Santo. Para o governo do Estado, serão cinco candidatos


Algumas candidaturas estão divididas em três grupos principais ligados aos candidatos ao governo. Outras estão incluídas em chapa puro-sangue.


Na chapa do governador Ricardo Ferraço (MDB), que busca a reeleição, os concorrentes ao Senado são o ex-governador Renato Casagrande (PSB) e a ex-senadora Rose de Freitas (MDB).


Maguinha Malta (PL) e Evair de Melo (Republicanos) são os nomes para o Senado no grupo do ex-prefeito de Vitória Lorenzo Pazolini (Republicanos), que fechou coligação com o PL de Magno Malta e Democratas. 


A Federação Brasil da Esperança, composta por PT, PV e PCdoB, lançou o senador Fabiano Contarato (PT) à reeleição e o deputado federal Helder Salomão (PT) ao governo do Estado. 


A Federação PSol-Rede oficializou a candidatura do professor Carlos Fabian (PSol) na disputa do Senado. Mas, para o segundo nome, as legendas optaram por apoiar nomes diferentes, bem como para os apoios ao governo do Estado.


Para o Senado, o indicado pelos dois partidos como segunda opção de voto é o petista Fabiano Contarato. Para a primeira cadeira, no entanto, a Rede não defenderá Fabian, mas, sim, o ex-governador Renato Casagrande (PSB). 


O PSol estará ao lado de Helder Salomão (PT) na busca pelo comando do governo estadual, enquanto a Rede apoiará o governador Ricardo Ferraço (MDB).

 

Outras legendas optaram por lançar candidaturas próprias. O Novo apresentou como candidato o vereador de Vitória Leonardo Monjardim. O senador Marcos do Val (Avante) confirmou que vai tentar a reeleição.


O deputado estadual Wellington Callegari (DC) também teve a sua candidatura homologada pelo partido.


Nas últimas horas do prazo para as convenções serem realizadas, o PSD confirmou o deputado estadual Sérgio Meneguelli ao Senado. Depois de conversar com os outros grupos que disputam o governo, o presidente da sigla no Estado, Renzo Vasconcelos, optou pela neutralidade entre os candidatos ao Palácio Anchieta e bancou a candidatura de Meneguelli em chapa puro-sangue.


O último candidato ao Senado teve nome divulgado nesta quinta-feira (6). O ex-prefeito de Vila Velha Rodney Miranda anunciou que está disputa. A definição, segundo ele, foi em convenção virtual do seu partido, o PRTB, realizada na última terça-feira (4).

Confira os candidatos ao Senado

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