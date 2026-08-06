A Gazeta e CBN Vitória estreiam programa Papo de Eleições

Para ampliar a cobertura política e deixar os eleitores mais bem informados, A Gazeta e CBN Vitória estrearam, nesta quinta-feira (6), o programa "Papo de Eleições". O novo quadro vai contar com análises de colunistas sobre as mais recentes movimentações de candidatos, articulações e bastidores da disputa.





O programa vai ao ar na CBN toda quinta-feira até as eleições, sempre a partir das 11h10, comandado por Fernanda Queiroz com a participação de Letícia Gonçalves e Vitor Vogas nos comentários. O Papo também fica disponível como videocast no site, no YouTube e no Dailymotion de A Gazeta.





Nesta primeira edição, os dois fizeram um balanço do fim das convenções partidárias e a grande reviravolta com a indicação do deputado Sérgio Meneguelli (PSD) para uma vaga ao Senado Federal. Confira: