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Reveja a primeira edição

A Gazeta e CBN Vitória estreiam programa Papo de Eleições

O novo quadro conta com análises dos colunistas Letícia Gonçalves e Vitor Vogas sobre as movimentações políticas durante o período eleitoral

Publicado em 06 de Agosto de 2026 às 14:35

Aline Nunes

Aline Nunes

Publicado em 

06 ago 2026 às 14:35

Para ampliar a cobertura política e deixar os eleitores mais bem informados, A Gazeta e CBN Vitória estrearam, nesta quinta-feira (6), o programa "Papo de Eleições". O novo quadro vai contar com análises de colunistas sobre as mais recentes movimentações de candidatos, articulações e bastidores da disputa. 


O programa vai ao ar na CBN toda quinta-feira até as eleições, sempre a partir das 11h10, comandado por Fernanda Queiroz com a participação de Letícia Gonçalves e Vitor Vogas nos comentários. O Papo também fica disponível como videocast no site, no YouTube e no Dailymotion de A Gazeta.


Nesta primeira edição, os dois fizeram um balanço do fim das convenções partidárias e a grande reviravolta com a indicação do deputado Sérgio Meneguelli (PSD) para uma vaga ao Senado Federal. Confira:

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