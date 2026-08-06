Dia dos Pais também pode ser uma data de luto

Para o especialista, o primeiro passo é reconhecer que nem todas as histórias familiares são iguais e que não existe obrigação de transformar a data em um momento de celebração. “Se o Dia dos Pais desperta tristeza, saudade ou desconforto, acolher esses sentimentos é mais saudável do que tentar ignorá-los para corresponder às expectativas sociais. Cada história merece ser vivida com respeito e sem comparações”, finaliza.