Decoração moderna e contemporânea: saiba como diferenciar cada estilo

O moderno é o estilo precursor do contemporâneo. Esse tipo de decoração surgiu durante o século XX, inspirada no movimento modernista. Mesmo após tanto tempo, continua em alta, prezando pela simplicidade, praticidade e funcionalidade. “Esse estilo também foca a função e a integração entre os ambientes com plantas livres e vãos generosos, valorizando materiais como o concreto e o aço”, acrescenta Ana Bortone.