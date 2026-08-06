Corretora é condenada a 28 anos de prisão pela morte de ciclista no ES

A corretora de imóveis Adriana Felisberto Pereira, 37 anos, foi condenada pela morte da ciclista Luísa da Silva Lopes, de 24 anos, causada por um atropelamento em 15 de abril de 2022. A sentença foi lida às 16h30, após dois dias de júri popular, realizado no Fórum Criminal de Vitória.





A ela foi imposta uma pena privativa de liberdade de 28 anos e dez meses, distribuída da seguinte forma:





26 anos e dez meses de reclusão

2 anos de detenção

10 dias-multa





Foi determinado ainda a suspensão da habilitação de Adriana pelo periodo de dois anos. E ela terá que pagar R$ 500 mil por danos morais, indenização que que pode vir a ser ampliada em eventual ação na Justiça cível.





Em sua sentença, o juiz Carlos Henrique Rios do Amaral Filho, que presidiu o Tribunal do Júri de Vitória, destacou que a ré "atuou de forma consciente e com indiferença em relação ao resultado, mostrando insensibilidade", disse no texto ao se referir a vítima. E acrescentou que houve "ausência de compaixão" por parte de Adriana.





Defesa da vítima





O promotor de Justiça Leonardo Augusto de Andrade Cezar dos Santos avaliou que o Ministério Público do Espírito Santo (MPES) atingiu o objetivo, que vai além de buscar a condenação dos responsáveis por crimes como o que atingiu a ciclista.





“Sempre que uma pessoa decide dirigir após consumir bebida alcoólica, ela assume um risco. Em muitos casos, esse risco não se concretiza. Neste, porém, ele se concretizou da forma mais grave possível: resultou em um crime e na perda de uma vida. O papel do Ministério Público vai além de buscar a condenação dos responsáveis. É atuar em defesa da vítima, preservando sua dignidade, sua memória e o direito de seus familiares à Justiça. Foi esse papel que cumprimos hoje”, destacou o promotor.





Prisão da corretora





Como a ré acompanhou o seu julgamento de casa, por videoconferência, ao final da sessão do júri, policiais se deslocaram até a sua residência para cumprir o mandado de prisão. No local, a defesa informou que ela tinha deixado o imóvel assim que soube da decisão e seguiu para a Delegacia Regional de Vitória acompanhada por seu advogado.



